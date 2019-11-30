2019年11月30日 下午5:07
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News Code: 83574922
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组图：伊朗历史遗产之城克尔曼的“甘贾里罕建筑群”

组图：伊朗历史遗产之城克尔曼的“甘贾里罕建筑群”

伊通社（IRNA）德黑兰11月30电 甘贾里罕建筑群（Ganjali Khan）是一座萨法维时代建筑群,位于伊朗克尔曼市中心。 该建筑群由学校、广场、商队、浴室、水库、清真寺和巴扎组成。它是伊朗古老的巴扎之一，这里是一个既有生活化，又带有传统特色，而且还有漂亮的穹顶的巴扎，这里的广场风格与伊斯法罕的伊玛目广场类似，曾主要用于民众集会和举行各类仪式。

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