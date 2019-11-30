https://zh.irna.ir/news/83574922/ 30 十一月 2019 - 17:07 News Code 83574922 视频 图片 2019年11月30日 下午5:07 Journalist ID: 2121 News Code: 83574922 0 Persons 视频 图片 组图：伊朗历史遗产之城克尔曼的“甘贾里罕建筑群” 伊通社（IRNA）德黑兰11月30电 甘贾里罕建筑群（Ganjali Khan）是一座萨法维时代建筑群,位于伊朗克尔曼市中心。 该建筑群由学校、广场、商队、浴室、水库、清真寺和巴扎组成。它是伊朗古老的巴扎之一，这里是一个既有生活化，又带有传统特色，而且还有漂亮的穹顶的巴扎，这里的广场风格与伊斯法罕的伊玛目广场类似，曾主要用于民众集会和举行各类仪式。 مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مجموعه گنجعلیخان مسجد گنجعلی خان حمام گنجعلیخان کرمان حمام گنجعلیخان کرمان حمام گنجعلیخان کرمان حمام گنجعلیخان کرمان حمام گنجعلیخان حمام گنجعلیخان حمام گنجعلیخان حمام گنجعلیخان حمام گنجعلیخان حمام گنجعلیخان حمام گنجعلیخان حمام گنجعلیخان حمام گنجعلیخان
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