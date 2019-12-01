伊朗副外长会见中外副部长马朝旭，就伊核协议问题同中方进行政治磋商

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国外交部副部长马朝旭在会谈开始时表示希望双方能取得良好的、富有建设性会谈成果。马朝旭表示，伊朗是中国的战略性合作伙伴，为增加地区和世界的和平与安全，中方愿意同伊方就包括伊核协议问题在内的地区和国际问题深化和加强合作。

会晤期间，伊朗伊斯兰共和国外交部副部长阿巴斯·阿拉格齐（Abbas Araghchi）与中国外交部副部长马朝旭关于伊核协议及其相关问题的最新事态发展交换了意见。

会晤开始时，中国外交部副部长马朝旭对阿拉格齐的到来表示欢迎的同时，并希望这次会谈的举行能对双方产生良好的建设性作用。

他说伊朗是中国的战略性合作伙伴，并表示道：“中国热衷于在区域和国际问题上发展和加强与伊朗的合作关系，同时也包括共同关心的问题，例如旨在加强世界和平与安全的核协议。”

伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格齐（Abbas Araghchi）在会谈开始时也提到德黑兰和北京是两个战略性伙伴，他表示道：“今天，这是一个就重要的地区和国际问题与中国朋友进行磋商的机会。”

伊朗外交部副部长阿拉格齐表示，德黑兰和北京互为战略合作伙伴，很高兴今天有机会同中方就地区和国际重要问题同中国朋友进行磋商。

双方还就将于下周在维也纳召开的副部长级伊核协议联委会相关事宜交换了意见，在该联委会上协议各方将就如何执行伊核协议交换提出看法。

会后两国副外长举行新闻发布会，阿拉格齐在发布会上表示，伊核协议是一个世界性外交成果，有关各国有责任遵守和执行协议内容，我们和中国朋友从伊核协议开始到现在一直保持着沟通和磋商。对中国马朝旭副部长和中国政府给予此次磋商所做的准备表示感谢，相信两国合作会取得良好成果，热切希望和中国开展更多合作。

受中国外交部邀请，伊朗外交部副部长阿拉格齐于11月30日抵达北京进行工作访问，主要目的是加强两国的政治磋商尤其是关于伊核协议问题。

11月30日阿拉格齐在首都国际机场接受伊通社采访时表示，伊朗和中国两国关系非常良好而且不断扩大，美国退出伊核协议后，伊朗有计划和各合作伙伴尤其是中国建立新的经济关系机制。新机制一些困难解决后，伊中两国的经济关系水平将得到提升。

在美国退出伊核协议一年且欧盟迟迟未履行承诺诺的情况下，伊朗国家最高安全委员会宣布将分批实施减少伊核协议承诺的步骤。截止到现在，伊朗已实施了4个减少伊核协议承诺的步骤，包括突破浓缩铀300千克的限制、突破重水储量限制、浓缩铀丰度达到约4.5%的水平、向福尔多核设施内1044台离心机注入六氟化铀气体等措施。

但伊朗同时表示所有减少伊核协议承诺的步骤都是可逆的，只要欧盟履行承诺实施支付渠道，确保伊朗原油贸易和金融支付畅通；伊朗并不追求研制核武器，但会维护自己发展核技术的权利。