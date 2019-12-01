中国外交部副部长称欧方对伊“贸易结算支持机制”早日发挥实效 美方应回到执行全面协议的正确轨道

伊朗国家通讯社（IRNA）：12月1日消息上午，中国外交部副部长马朝旭和伊朗副外长阿拉格齐在北京举行伊朗核问题磋商，就当前伊核形勢、伊核问题全面协议执行等问题深入交换意见，并达成广泛共识。

在磋商结束后的记者会上，马朝旭表示，中伊是全面战略伙伴，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中伊关系。双方将落实好两国元首达成的共识，不断巩固政治互信，继续深化各领域务实合作，丰富中伊全面战略伙伴关系内涵，更好造福两国和两国人民。伊核问题是中伊战略合作的重要内容。双方同意进一步加强沟通与合作，维护两国以及国际社会的共同利益。

一是坚持维护全面协议。美国退出全面协议并对伊极限施压，是当前伊核危机的根源。全面协议是由安理会决议核可的多边外交重要成果，是以国际法为基础的国际秩序的重要组成部分，应得到切实维护。维护全面协议关系到是坚持多边主义还是单边主义，是坚持法治还是搞霸权。

二是坚持政治外交解决方向。伊方强调其采取的所有减少履约措施都是可逆的，将继续接受国际原子能机枃监督核查。中方希望协议各方都能保持克制，坚持在全面协议联合委员会框架内解决分歧。中方也支持国际原子能机构继续在全面协议执行方面客观、公正履行监督核査职责。

三是坚持完整、有效执行全面协议。各方应保障伊朗作为协议参与方的正当经济利益。我们期待欧方对伊“贸易结算支持机制”早日发挥实效，希望有关外交幹旋取得成果。同时，美方应解除对伊制裁，回到执行全面协议的正确轨道。

马朝旭强调，“维护好、执行好全面协议是解决伊核问题、缓和当前紧张局势的唯一正确途径，有助于加强国际核不扩散体系，増进中东地区和平稳定，符合国际社会成员的共同利益。中方将继续与其他各方一道，为此作出不懈努力。”

阿拉格齐表示，美国作为联合国安理会常任理事国之一，决定退出伊核问题全面协议，就意味着它违反了联合国安理会的相关决议，同时美国还在惩罚其他继续落实联合国安理会决议的国家，并向其他国家施压，要求其他国家也像美国一样违反安理会有关决议，这是不可接受的。正如马部长所谈伊核问题全面协议是多边外交的重要成果，国际社会有责任来继续保护好和维护好伊核问题全面协议，同时落实好该协议。

他强调，没有任何一方有理由质疑伊方对于达成和落实伊核问题全面协议方面的诚意，而国际原子能机构所出台的多个报告，也都清晰地确认了伊朗在全面落实伊核问题全面协议方面所做出的努力。

阿拉格齐表示，“伊中双方是战略伙伴，在未来我们将会继续以战略伙伴的身份努力挽救伊核问题全面协议。同时我们也将会继续与中方保持合作和协作，来一起解决当前所面临的问题。”