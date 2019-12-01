莫斯科大奖赛上伊朗得了银牌和铜牌

伊朗国家通讯社（IRNA）：莫斯科摔跤国际大奖赛（埃罗莎杯）于11月29日至30日在俄罗斯首都莫斯科举行，伊朗选手艾哈迈德·西德里（Ahmed Seedri）赢得银牌，穆罕默德·侯赛因·穆罕默迪安（Mohammad Hussein Mohammadian）赢得铜牌。

在昨日举行的奥运自由式摔跤锦标赛中，在一开始，以晋级的形式举行，顶级选手进入决赛，而落选选手则在积分榜上竞争。

穆罕默德·侯赛因·穆罕默迪扬（Mohammad Hussein Mohammadian）在97公斤的第一轮比赛中以4比3击败阿塞拜疆的谢里夫·谢里夫夫，赢得了奥林匹克世界冠军。 穆罕默德扬（Mohammadyan）在积分榜上被来自阿塞拜疆的对手击败，又以11-0的比分击败俄罗斯的安佐尔·奥里舍夫（Anzor Orishev）获得了铜牌。

艾哈迈德·西德里（Ahmed Seedri）在86公斤的第一轮比赛中，他以5-2的比分击败欧洲银牌得主来自摩尔多瓦的彼得·亚诺洛夫（Peter Yanolov）结束了比赛。 他在第二轮比赛中以6-2的比分击败来自乌兹别克斯坦的拉什德·科巴诺夫（Rashid Korbanov）赢得了铜牌，并杀入决赛。

今晚的决赛（星期六）以俄罗斯队和世界队的形式组成，我们国家的代表艾哈迈德·巴德里（Ahmed Badri）最终以3-0的比分击败来自俄罗斯的拉莫达诺夫（Magomed Ramadanov）并获得银牌。