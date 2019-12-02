伊朗大不里士大学与200所全球一流高校签约

伊朗国家通讯社（IRNA）：米尔扎·雷扎·马吉迪（Mirza Reza Majidi）与在该大学学习的外国学生会面时，谈到大不里士在世界各地的悠久而辉煌的学生教育历史。

他说：“大约800年前，大不里士成立了一所叫Rabeh Rashidi的大学，吸引了来自世界各个国家的学生，并教育了来自世界上使用通用语最多的学生，最初这是一所创业型大学，而大不里士大学也在那所大学旁边成立。”

他向外国留学生强调：“你们都应该为您选择大不里士大学而感到自豪，因为该大学在生产科学和技术方面拥有杰出的往绩。”

他接着说：“你们都是代表贵国文化和科学的国际学生，因此，必须学习有利于自己国家的必要技能和知识成就，最后希望大家在这里都能留下一个美好的回忆。”

马吉迪最后以大不里士大学与世界上200所大学之间合作的谅解备忘录的缔结，以及与与其他国家科学往来的发展，表示了该大学致力于提升其国际水平的决心。

最近有报道表明，伊朗有31所大学被列入“USNews”世界大学排名，跻身于世界上最好的大学行列，行列其中包含伊朗大不里士大学（Tabriz University ）的名字。

伊朗伊斯兰共和国科学部国际事务副部长侯赛因·萨拉尔·阿莫利博士（Hossein Salar Amoli）也最近宣布：“到目前为止，有来自101个国家的56000个外国留学生在伊朗学习。”