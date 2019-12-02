中媒：欧洲-伊朗结算机制扩容：丹麦等6国将加入，影响几何？

伊朗国家通讯社（IRNA）：据澎湃新闻报道，INSTEX由法、德、英三国在今年1月建立，允许欧洲企业在美国主导的全球金融体系之外与伊朗进行贸易，绕开美国对伊朗的单方面制裁。目前，该结算机制还未正式开始运作。

自美国单方面退出伊核协议一周年以来，伊朗已分四步中止履行伊核协议。法、德、英三国在11月30日的声明中强调，六个新国家的加入已反映出欧洲正在履行伊核协议的承诺，呼吁伊朗撤回相应举措、继续遵守伊核协议。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议，遭到伊核协议国和国际社会强烈谴责。随后，美国重启并新增了一系列对伊朗制裁措施，给伊朗经济造成了明显的负面影响。为了维护伊核协议，伊核协议国中的欧洲国家法德英三国宣布，建立与伊朗贸易的INSTEX结算机制。

此前，因为INSTEX结算机制迟迟没有运行，且运行效果差强人意，伊朗认为法德英三国没有拿出更多具体行动支持伊朗，同时作为反制美国的有力举措，今年5月以来，伊朗先后分四个阶段中止履行伊核协议部分条款。

据伊朗《梅赫新闻社》11月11日报道，伊朗副外长阿拉格奇称，欧洲INSTEX机制是一个薄弱的机制，迄今尚未得到全面落实，一直缺乏效率，机制运行在一个低水平上。他强调，如果欧洲人从伊朗购买石油，这个机制就会成功，因为伊朗对欧洲的主要出口是石油。如果不这样做，就不会有大量的资金用于该机制进行交易。

据伊朗《经济在线》10月22日报道，伊朗央行行长赫马提接受采访时称，经过长达4个月的拖延，欧洲人终于做好了准备，并通过INSTEX进行了一笔400万美元的交易，伊朗的一个省买了药，但从那以后就再也没有交易发生。欧洲人一直主张，他们应该从非制裁的商品入手，但INSTEX的设立正是为了促进制裁商品的交换，而且他们没有给INSTEX拨款。赫马还说，我们告诉欧洲人，他们要么启动售前信贷额度，要么直接购买我们的石油。然而，美国似乎不允许他们这么做，而欧洲人也称美国尚未允许他们这么做。我们的感觉是，欧洲人没有独立行动的意愿。