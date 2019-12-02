上海有潜力变成中国游客往伊朗的出发地

伊朗国家通讯社（IRNA）：据上海伊朗商会消息，就在上述框架之内，伊朗伊斯兰共和国文化遗产、手工艺品和旅游副部长瓦利·泰莫里（Wali Teimouri）于周日与伊朗驻上海商会的会员开展了会晤并探讨怎么能更好地吸引上海游客前往伊朗旅游。

伊朗和中国合作的重心应以游客为中心轴

伊朗伊斯兰共和国文化遗产、手工艺和旅游部副部长瓦利·特里莫里（Wali Teimouri）在会议上就伊朗与中国战略性的关系以及两国之间的旅游文件的签署，说："目前伊朗的旅游市场比较重视中国市场，并且在过去一年中取得了好成绩。"

他就吸引中国游客的中文广告项目设计表示，上海商会可以有效地吸引中国游客，他赞扬了伊朗商会在华东地区这方面所做的努力。

伊朗驻上海总领事莱麦丹·帕莱瓦兹（Ramezan Parvaz）也强调了 "一带一路"项目的重要性和中国的潜力，以及单方面取消中国赴伊朗旅游签证的重要性，并表示应利用所有潜力来促进伊朗的旅游业。 这是上海华东伊朗商会的潜力之一，可以在发展伊朗旅游业方面取得长足的进步。

我们需要更深入地研究中国游客

中国伊朗商会主任在会上表示："鉴于中国旅游业的发展，有必要对这一领域进行更深入的了解，因为直到现在尚未利用中国的旅游潜力来吸引中国游客， 也尚未全面的向中国游客介绍伊朗。"

侯赛因·内贾德·萨法里（Hosseinnejad Safari）说："在这方面西方媒体的破坏性宣传也产生了负面影响，我们还应关注这一部的工作，以使中国人更加了解伊朗的现实，并使中国游客更加了解伊朗。"