第二届海南岛国际电影节开幕 伊朗导演法哈蒂将亮相本届电影节

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿斯哈·法哈蒂（Asghar Farhadi），伊朗社会派电影大师，他曾凭借电影《一次别离》和《推销员》，分别获得2012年和2017年奥斯卡最佳外语片奖，成为第一位获得奥斯卡金像奖的伊朗导演。《一次别离》中对社会问题和人性的反思更是让法哈蒂成为公认的电影大师。同时，他执导的影片也多次在国际电影节展上斩获大奖：2016年《推销员》获得戛纳国际电影节主竞赛单元最佳编剧奖和最佳男演员奖、2011年《一次别离》获得柏林国际电影节最佳影片、最佳男女演员三项大奖、2009年深入探讨了伊朗性别不平等的社会问题电影《关于伊丽》获得了柏林国际电影节最佳导演银熊奖。

海南岛国际电影节由国家电影局指导，中央广播电视总台与海南省人民政府共同主办，今年新增设了“金椰奖”评奖单元，旨在促进国际电影文化交流与合作，与各国电影创作者及影视产业建立紧密联系，打造连接电影创作者、影视产业及观众的平台，力求推动电影产业发展，促进电影创作繁荣开幕当天，海南岛的红毯星光熠熠，伊丽莎白·于佩尔、伊桑·霍克、莎拉·布莱曼、陈小春、任达华、蒋雯丽、谢飞、黄建新等上百位中外电影人走上电影节红毯，4200多名观众现场观摩了盛大的电影节开幕式。

开幕式的重头戏，是电影人致敬70周年的环节。演员张译、秦昊、黄觉和范明等在“庆祝新中国成立70周年致敬中国电影”特别环节，以讲述人的身份，致敬时代，致敬中国电影，描绘新中国成立70周年的辉煌画卷。

如今中国电影坐拥银幕总数全球第一、全球票房全球第二，影片产量全球第三的傲人成绩，而回眸中国影史70载，中国电影在与时代共振中呈现出不同的阶段性特征，在不同历史时期又赋予我国电影不同的时代主题和美学气质，既创造过荣耀和辉煌，也曾在低谷徘徊，却始终在曲折中孕育着新的希冀。

“70年来，我们的信心无比坚定！”电影人们纷纷表达了身为中国电影一份子的珍惜和自豪。

电影节开幕的前一天，本届“金椰奖”正式发布重磅国际评委会阵容，评委会由7位世界级的导演、演员、编剧、电影评论家等专业人士构成。法国国宝级女演员伊莎贝尔·于佩尔出任本届电影节国际评委会主席。剧情长片评委会成员包括：美国导演、编剧、演员阿贝尔·费拉拉，中国演员、导演蒋雯丽，马其顿导演、编剧米尔乔·曼彻夫斯基，中国演员、导演陈思诚，印度电影评论家、学者阿茹娜·瓦苏德夫和托马·索迪奈尔。短片评委会包括：雷蒙德·莱德、陈翠梅、胡伟。纪录片评委包括：应启明、艾莉·德克斯、亚历山大·欧·菲利普。

作为世界上最具影响力的女演员之一，伊莎贝尔·于佩尔迄今为止已出演超过120部电影作品。16次获得法国凯撒奖提名、并多次获得戛纳、威尼斯电影节影后殊荣。开幕式上，于佩尔表示非常荣幸担任第一届金椰奖评审团主席。“去年第一届已经给人生机勃勃的感觉，我也遇到许多亚洲电影人，分享各自的电影创作，是电影让完全不同的人聚集到一起，我已经迫不及待的想要和其他几位评委一起观看入围影片，和共同分享接下去的一周。”

“金椰奖”入围影片都来头不小，其中不少已经在包括欧洲三大的全球各大电影节上有所斩获。剧情长片入围影片包括：《第一次的离别》、《一个父亲的寻肝之路》、《气球》、《影里》、《鹿皮》、《大火将至》、《白蛇传·情》、《妈妈不在家》《玛姬与妈妈》、《戈梅拉岛》、《活着唱着》、《判决》、《1982》。纪录长片入围影片包括： 《关于爱》、《喀布尔·风中之城》、《再见，白楼》、《时光机》、《成长在帕霍基》、《柿子生长时》、《撒哈拉街143号》。

海南岛国际电影节的定位是打造兼具国际性、学术性、大众性的“永不落幕”的电影节，虽然是第一次评奖，本届电影节组委会共收到来自80个国家和地区报名的1495部影片，共入围13部，竞争可谓十分激烈，奖项含金量也很有保障。

最终的获奖名单将在12月8日晚举办的闭幕式暨金椰奖颁奖典礼上隆重揭晓。