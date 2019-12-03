Diapason作为伊朗电影代表将在瑞士国际电影节上放映

伊朗国家通讯社（IRNA）：这部电影由好麦特·德黑兰尼（Hamad Tehrani）执导，由阿里·礼萨·舒娇努伊（Alireza Shoja Nouri）制作，将在最近一个月里第三次在国际上亮相，被选入了第20届瑞士国际黑人电影节的竞赛单元。

这个国际艺术节将特别关注各大洲的重要作品，将于1月16日至26日在日内瓦举行。

报告援引公共关系部门的话说，黑色电影是继在釜山电影节和波兰的TofiFest国际电影节之后，电影Diapason在海外参加的第三次重要国际展览电影节。

电影Diapason的剧本是由侯赛因·特赫拉尼（Hossein Tehrani）执笔的，其中贾拉赫·萨马蒂（Jaleh Samati）、贝努什·巴赫蒂阿里（Behnoush Bakhtiari）、阿里雷扎·奥斯塔迪（Alireza Ostadi）、梅赫迪·侯赛尼尼亚（Mehdi Hosseininia）、侯赛因·特赫拉尼（Hossein Tehrani）、伊利亚·基万（Ilya Keyvan）和马苏梅·拉赫玛尼（Masoumeh Rahmani），以及巴巴克·诺里（Babak Nouri）由阿里雷扎·萨韦夫·多罗迪（Merenoosh Hajihi）推荐，迈赫鲁什（Mehrush）、玛莎·阿克巴里（Mahsa Akbari）、萨拉·萨拉比（Sara Sarabi）、加扎尔·古拉米（Ghazal Gholami）、叶卡塔·塔比比（Yekta Tabibi）都扮演过角色。

这部电影的全球广播公司是由Alireza Shahrokhi领导的第七届国际艺术学院。