阿拉伯媒体：阿曼外交大臣关注伊朗海湾和平倡议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据半岛电视台报道，本·阿拉维的访问属于对地区最新动态进行磋商的一项内容，并在访问中对 “霍尔木兹和平倡议”发表阿曼政府的观点。该倡议由伊朗于9月提出，旨在加强海湾地区和霍尔木兹海峡的安全。

本·阿拉维说：“海湾水域的紧张局势不符合任何国家的利益，我们必须努力缓和事态。”他说，在该地区实现安全“需要各国达成协议并克服分歧。”他补充说，阿曼准备好尽力减轻该地区事态紧张程度，并各国进行对话提供一个平台。

本·阿拉维此次访问是过去9个月中第3次访问伊朗。

伊朗国家最高安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼在与本·阿拉维会见中说，“区域联盟可以确保该地区安全，不受外国势力干扰。”并指出，关于美国和欧洲国家在巴林组建海军联盟保护霍尔木兹海峡的航运业，伊朗方面对此表示批评。

沙姆卡尼说，“美国领导在霍尔木兹海峡组建国际联盟的绝望尝试注定要失败。”

在美国于5月加强对伊朗制裁、随后发生油轮袭击案以及沙特阿拉伯腹地石油设施袭击案之后，近几个月来该地区的紧张局势不断加剧。伊朗否认对沙特石油设施袭击案负有直接或间接责任，并表示愿意与海湾国家签署互不侵略协议。

伊朗外交部最近宣布，“霍尔木兹和平倡议”的全文已发送给海湾合作委员会和伊拉克领导人。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼在联合国大会上提出该倡议时表示，其目的旨在“为受益于霍尔木兹海峡的所有人促进和平、进步与繁荣，建立友好关系，并采取集体行动确保能源供应和航行自由。”