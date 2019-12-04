【权威发布】中国驻伊朗大使常华阐释中东安全问题的中国方案

伊朗国家通讯社（IRNA）：以下为文章全文：

由中国倡导主办的“中东安全论坛”近日在北京举行，来自30多个中东及域外有关国家的外交、安全领域官员、学者及中国外交部、国防部等单位代表、部分中国前驻外使节、智库专家等200多人与会，伊朗学者也出席了本次研讨会。

会议围绕地区公平正义、多边主义、发展促安全、文明对话等议题展开研讨。官员、学者齐聚一堂，共同探讨如何实现中东安全这一历史性课题，有重要意义。历史上中东孕育了炳焕灿烂的多样文明，是人类文明的重要发祥地，而现今又是牵动世界经济运行、促进人类福祉的源泉之地。然而不幸的是，美丽富饶的中东多年来被战乱、冲突、动荡所蹂躏。中东人民渴望和平、稳定、繁荣、幸福，结束一切战乱、冲突和动荡，国际社会也愿意与中东各国人民一道共促中东安全。

中国是负责任的大国，是中东国家可以信赖的朋友。中国愿一如既往地秉持公平正义、相互尊重、合作共赢的理念，与中东国家携手共进，为推动构建人类命运共同体作出贡献。正如中国国家主席习近平所说，中国愿与地区国家“共同做中东和平稳定的维护者、公平正义的捍卫者、共同发展的推动者、互学互鉴的好朋友”，为实现中东地区的持久和平与发展贡献中国智慧。在这次“中东安全论坛”期间，中国国务委员兼外长王毅提出了对中东安全的中国方案。

王毅指出，共同安全，就是要保障所有国家的安全，而不是将一国安全建立在他国不安全之上，更不是寻求单方面的绝对安全。综合安全，就是不仅寻求军事安全，也要实现政局稳定，社会安宁。合作安全，就是要通过政治对话、多边合作来实现安全，而不是迷信武力干涉或单边行动。可持续安全，就是要安全和发展并重，通过发展为安全提供支撑，使安全有内生的动力，而不是昙花一现。

打造共同、综合、合作、可持续的中东安全架构，中方有四点主张：

一是要坚持政治解决的正确方向。武力解决就像沙漠中的脚印一样无法持久，外部干涉就像是无根的树木一样难以存活。惟有以政治手段推动和平解决，才能防止以暴制暴的恶性循环；惟有以包容精神推进对话合作，才能找到化解矛盾的持久方案。

二是要捍卫公平正义的基本原则。什么事情都有是非曲直，任何解决方案都不能偏离公平正义。各国主权应当平等，不能被干涉；民族权利应当尊重，不能被交易；和平条约应当被信守，不能被破坏；国际法治应当被遵循，不能被无视。这些，都是最基本的公平正义。

三是要发挥联合国的关键作用。我们要支持联合国为解决中东热点问题的斡旋努力，落实联合国安理会为解决中东问题通过的各项决议，提高联合国参与中东事务的效率和能力，遵循《联合国宪章》宗旨和原则。

四是要形成地区和国际社会的一致合力。地区国家应当加强团结与对话，为促进中东安全发挥更加重要的作用；国际社会尤其是大国要摒弃地缘政治私利，真正从中东人民的福祉出发，为促进中东和平发挥建设性作用。

中国从不干涉中东国家内政，从不搞势力范围，也不谋求地缘政治私利，始终根据事情本身的是非曲直，独立自主作出判断，伸张正义，主持公道。中国将坚定地做中东和平的建设者、中东稳定的促进者、中东发展的贡献者。当前，中国与包括伊朗在内的中东国家和伊斯兰世界的友好合作面临重要历史机遇，包括彼此愿意共建“一带一路”并实现互利共赢的共同发展，也包括彼此间愿意通过对话协商，在遵循国际法和联合国宪章的基础上，以尊重中东各国主权、领土完整、互不干涉内政以及各国道路、制度、模式选择为前提，探索共同实现中东安全的原则、路径和方式。只有中东安全了，中东才能实现可持续发展，才能让中东人民过上好日子，世界也才能安全。