伊朗和西班牙进行药品交换

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗负责科技事务的副总统办公厅表示，制药业是伊朗正在发展中的产业之一，它受到伊朗青年和专业人员的努力的推动，并在卫生和教育、副总统（办公室）科技部等部门之间进行协调，除此之外，私营部门和其他知识生产周期机构也参与了进去。

努力扩大和生产该国的高质量药品，这些高质量需求就是国际公司要求购买这些重要产品的原因。 各国的高新技术和创新生物技术，已经成为伊朗制造的药品的消费者。

为此，在伊朗负责科技事务的副总统办公厅的配合下，西班牙一家的领先的制药公司之一的代表团访问了伊朗制药公司。

最近世界卫生组织的一位官员表示，伊朗有向东地中海国家出口药品的机遇。

世卫组织东地中海区域办事处负责人说过：“伊朗与东地中海区域国家之间存在医药和知识转让的出口机遇，世界卫生组织始终支持这一行动以及国家之间的合作。”

艾哈迈德·蒙塔泽里（Ahmad al-Montazeri）在接受伊通社（IRNA）采访时，就有可能从伊朗向东地中海地区国家出口药品和医疗设备补充道：“伊朗使用的药品中有95％以上是国内生产的，这对伊朗来说是一种荣誉，也是伊朗出口药品的机会。”

同时，阿里·阿斯加尔·扎利安（Ali Asghar Zarean）在接受伊通社记者采访时说：“伊朗原子能机构正在积极生产用于诊断和治疗此类疾病的药物。”

他指出，伊朗每年约有一百万人使用核医药物，他说：“就在这框架我们向190个检查和医疗中心提供这些服务。”

伊朗原子能机构特殊助理表示，“伊朗研究人员在制裁期间也信心满满，相信自己能够解决国家内部长期的核药物需求，除了满足自需以外，其余的则出口到海外。