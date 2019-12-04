奥地利驻德黑兰大使： 奥地利与伊朗在经济增长的道路上同行

伊朗国家通讯社（IRNA）：舒尔茨在卡拉季的阿尔伯茨与经济活动家会晤时，将阿尔伯茨生产和出口部门的表现，描述为朝着实现具有韧性的经济迈进的一步，会议上讨论了他前往阿尔伯茨和伊朗其他省份的目的。 他与各商会以及生产商进行了交谈。

他表示道："奥地利是一个小国，但经济发达，是世界12大繁荣国之一。这是占奥地利工业90％的小型和大型企业努力的结果。"

舒尔茨补充说："为了发展与伊朗的商业和经济合作，我们已经制定了一些计划，并寻求与参与伊朗投资的平台公司建立紧密的关系。"

他说："对伊朗的制裁是不公正和不公正的，在与伊朗的经济关系中，我们寻求解决由制裁引起的问题。"

本月5日，伊朗向国际原子能机构致信并告知对方，伊朗决定从当日开始向福尔多核设施中的离心机注入铀气，而这是伊朗减少履行核协议义务的第四步。

去年5月，美国总统特朗普单方面宣布退出伊核协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。

今年11月5日，伊朗总统鲁哈尼发表讲话，宣布伊朗中止履行伊核协议的第四阶段措施，“自明天起，伊朗将向福尔多(核设施)加注气体。”

鲁哈尼在讲话中重申，伊朗中止伊核协议条款的履行是可逆的，只要协议其他各方履行各自承诺，保障伊朗的利益，伊朗就会重新拥抱伊核协议。

与伊朗此前中止履行伊核协议部分条款的举措相同，德黑兰坚持认为，中止履行第四阶段措施是可逆的，并表示，现在是欧洲抵制华盛顿实施一系列严重制裁的时候了。

11月5日外交部发言人耿爽就伊朗问题答记者问，表示，我看到了有关报道。正如我们此前多次指出的，美国单方面退出伊核问题全面协议、对伊奉行极限施压政策，是导致伊核局势持续紧张的根源。

他说：解铃还须系铃人。要缓解当前危机，美方应放弃对伊单边制裁和极限施压的错误做法。同时，包括伊朗在内的协议各方要保持克制，致力于完整、有效执行全面协议，坚持在全面协议框架内解决分歧。

耿爽强调，我们敦促有关方面相向而行，加大外交努力，推动伊核局势走向缓和。中方将继续与各方一道为此作出努力。