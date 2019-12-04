伊朗武装力量参谋长：我相信中方对《两国关系25年全面合作计划》的积极回应能促进双方关系的发展

伊朗国家通讯社（IRNA）： 伊朗伊斯兰共和国武装力量参谋长穆罕穆德.巴盖里（Mohammad Bagheri）将军在星期二下午会见了中国军委联合参谋部副参谋长，中伊联合军事委员会负责人邵元明中将。他就两国关系的发展表示，伊朗领袖把伊中关系看作是战略性合作关系，中华人民共和国主席也是这样描述的。

他补充说：“伊朗伊斯兰共和国已就两国未来的25年战略关系编制了一份重要文件，并已提交中国当局。”

他强调，“其他国家的看法以及一些敌对国家的立场不会影响到我们两国的友好关系，我相信中国当局对上述的文件的积极回应能促进伊中关系的发展。”

巴盖里将军强调我们和中国之间存在共同的威胁和利益，他讲道：“两国武装力量有许多在不同领域的合作机会，我希望在中伊联合委员会主席阁下的努力下，我们能够在各个领域发展合作关系。”

中国军委联合参谋部副参谋长邵元明中将也提到伊朗武装力量参谋长巴盖里最近对中国的访问，他说：“这次访问在两国武装部队之间建立了良好的合作关系。”

应军委联合参谋部参谋长李作成上将邀请，伊朗伊斯兰共和国武装力量总参谋长穆罕默德·巴盖里将军于11月11日晨抵达北京访问。

8月26日，伊朗伊斯兰共和国外交部部长穆罕穆德·扎凡德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在“推特”上发文，宣布伊朗为巩固伊中全面战略伙伴关系，提出了伊中关系未来25年“路线图”。