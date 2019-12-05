今年前9个月伊朗入境游保持稳步增长

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部对外签证局局长表示：“自今年年初以来，已有670万名外国游客持签证进入伊朗。”



莫伊塔巴·卡里米（Mojtaba Karimi）在马什哈德举行的伊朗全国生态旅游，文化和旅游业发展全国会议的开幕式上表示，伊朗外交部欢迎为前来我国的游客提供便利的签证手续，因此，在其议程上提供了签证简化手续。

他补充说：“在这方面，我们将与其他国家谈判取消双方国家的游客入境签证。”

伊朗外交部对外签证局局长表示，签证的便利化发放使进入我 国的外国游客从93年的300万外国游客增加到97年年底的730万。

卡里米（Karimi）指出，过去五年来，签证签发的多样性一直是国家外交部的议程。例如，健康签证价格减了一半，投资签证是免费的，对于拥有外国配偶的伊朗妇女，入境签证价格减免三分之二。

他补充说：“从95年开始，外交部开始发放电子签证，现在正在最短的时间内签发。”

最近伊朗伊斯法罕省文化遗产、手工艺品和旅游局局长指出：“今年来访的外国游客人数相对增加，该省的历史文化景点对中国游客的吸引程度有所提高。”

伊朗国家通讯社（IRNA）：法拉伊顿·安拉雅丽（Fereidun Alahyaari）接受伊通社（IRNA）采访并表示：“伊朗伊斯法罕市采取了新的手段和方法来吸引外国游客以扩大新的市场，比如中国市场。自今年年初以来，伊斯法罕省的中国游客同去年同期相比增长了五倍。”

除此之外，最近中国媒体报道，自今年7月16日起，伊朗给予中国公民免签入境待遇，持中华人民共和国普通护照、中华人民共和国香港特别行政区或澳门特别行政区护照的人员，赴伊朗旅游观光和商务访问可免签入境，每次入境后可停留21天。

今年国庆黄金周是伊朗给予中国公民免签入境待遇以来的第一个国庆长假。“免签入境对来伊朗的中国游客数量增长的推动十分明显，中国游客数量比去年同期几乎翻倍。”来自北京并在伊朗拥有旅游公司的老费对记者说。