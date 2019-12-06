伊朗足协宣布威尔莫茨下课 前鲁能主帅成热门人选

伊朗国家通讯社（IRNA）： 据体育媒体报道，在今年1月份的亚洲杯赛后，执教了伊朗队8年半的葡萄牙教练奎罗斯宣布辞职，远赴哥伦比亚执教国家队。不过，奎罗斯在8年半期间打造出了一支亚洲范围内最强的伊朗队，在国际足联中的排名始终高居亚洲第一，而且连续两届闯入世界杯决赛圈。今年5月份，伊朗足协与威尔莫茨达成协议，双方签订了为期3年的合同。

不过，在世界杯预选赛40强赛第三小组的比赛中，伊朗队连续在客场输给了巴林队以及伊拉克队，爆出40强赛中的最大冷门，而且目前小组出线形势岌岌可危。伊朗队的这种表现，令伊朗球迷大为不满，要求威尔莫茨下课。本月初，伊朗足协主席塔伊前往土耳其，会晤了威尔莫茨本人，商谈终止合作事宜。4日，塔伊称：已经与威尔莫茨达成了一致，双方结束合作，而且伊朗足协无需支付赔偿，毕竟伊朗足协因为伊朗受到国际社会的制裁，经费有限，这让威尔莫茨不满。

威尔莫茨通过个人推特表示：“与伊朗媒体所报道的信息相反，伊朗足协和我以及我的团队并未达成一致意见。在伊朗足协不尊重相关约定的情况下，我们正在寻求合理的解决方式。我已经将此事交给了我的律师，我本人将不会再作任何评价。”有消息称，威尔莫茨很有可能返回比利时执教国内俱乐部。

另一方面，伊朗足协已经派遣人员前往克罗地亚，与伊万诺维奇进行会谈。后者曾在2006年率伊朗队闯入过世界杯决赛圈，后曾长期执教伊朗俱乐部，中间也曾来到山东鲁能执教过。不过，伊万诺维奇表示“无意返回执教伊朗国家队”。他在本赛季初离开伊朗前往沙特的阿赫利队执教，但在亚冠联赛1/4决赛中被淘汰之后，被阿赫利队选拔解职，目前赋闲在家。