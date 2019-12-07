伊朗外交部发言人：美国没资格在涉及穆斯林问题上说三道四！

伊朗国家通讯社（IRNA）：12月6日，伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）发表谈话，遣责美国一再干涉主权国家，特别是干涉中国内政的行径。

穆萨维说，美国对印第安人种族灭绝、奴役黑人、国内派别屠杀，以及在阿富汗、伊拉克、叙利亚、利比亚、巴勒斯坦、也门屠杀穆斯林和赦免战俘等方面有可耻的历史。美国没有任何资格在民族、种族和穆斯林问题上说三道四。

他表示，美国多次公然违反国际法准则，一再证明其粗暴干涉他国事务已经成为美国外交的原则。

穆萨维强烈谴责美国国会近期通过的针对中国的涉疆法案，指出国际社会必须警惕这种威胁世界和平与稳定的行径日趋严重，主权独立国家应对美国不断违反国际法则和肆无忌惮的单边主义行径作出回击。

伊朗伊斯兰共和国外交部发言人最近还接受中国中央广播电视台专访并谴责美国“长臂管辖” 干涉他国内政。

近期，美国国会通过所谓“2019年香港人权与民主法案”，伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维对此表示谴责。

阿巴斯·穆萨维曾经在香港工作了4年，他对香港的情况非常了解。在他看来，美国并不愿意看到香港乃至整个中国的繁荣与发展。美国一直试图削弱他国经济，破坏他国稳定，这是明显的霸权主义。

伊朗外交部发言人 阿巴斯·穆萨维表示，我曾经在香港工作了4年，那是一个非常有潜力的地区，经济繁荣发展。美国自然不希望看到中国经济的繁荣发展，美国一直都在试图削弱中国或者伊朗这样国家的经济，削弱其在地区和国际上的地位，从而强迫这些国家服从美国的政策。

阿巴斯·穆萨维表示，美国公然干涉他国内政的行为已经是美国外交政策的惯用手段，美国的险恶用心不会得逞。所谓的“2019年香港人权与民主法案”，暴露了美国试图遏制和破坏中国发展的意图。

伊朗外交部发言人 阿巴斯·穆萨维：美国不希望看到主权独立国家的进步与发展，他们不愿意看到像中国这样的经济、区域乃至世界大国发展壮大，所以美国一直试图破坏这种发展。我们谴责这种干涉，伊朗也一贯并将一直支持一个中国政策。