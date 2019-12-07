中国对伊核协议联委会会议有何期待? 华春莹回应

伊朗国家通讯社（IRNA）： 据中国外交部官网报道，2019年12月6月，中国外交部发言人华春莹主持例行记者会，华春莹回到了有关伊朗问题的相关提问，内容如下：

记者问：据报道，伊核协议联委会会议6日将在维也纳召开，俄罗斯、英国、德国、中国、法国和伊朗将派代表出席会议，讨论挽救协议的可能性。中方将派谁出席？对会议有何期待？

华春莹答：伊核问题全面协议各方将于12月6日在维也纳举行全面协议联委会会议，讨论当前伊核问题形势以及全面协议执行问题。外交部军控司负责人将率团与会。当前伊核形势持续紧张，美国退出伊核问题全面协议并对伊朗进行极限施压是当前伊核危机的根源。

我们希望全面协议各方能够继续致力于完整、有效执行全面协议，恢复全面协议权利与义务的平衡。同时，我们也认为各方应保持克制，坚持在联委会框架内加强协商，化解分歧，避免采取可能导致局势进一步复杂化的举措。中方将继续与各方一道，推动伊核问题政治解决。

记者问：据报道，在美方取消伊朗福尔多核设施的制裁豁免以后，一家俄罗斯国有公司决定暂停与伊朗的研究项目。中方对此有何评论？

华春莹答：我刚才说了，美国不仅单方面退出伊核问题全面协议、对伊朗进行极限施压，还以国内法为依据，动辄制裁或以制裁威胁其他履行协议的负责任成员。

美方这种单边和霸权主义的作法严重危害全面协议的执行，使危机升级，导致地区形势进一步恶化。我们认为对话谈判才是解决伊核问题的真正出路。我们敦促美方尽快调整对伊极限施压的错误政策和作法，为各方的外交努力留出空间，为缓和地区局势创造条件。