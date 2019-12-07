伊朗著名导演分享创作心得：创作始于内心“潜意识银行”

伊朗国家通讯社（IRNA）：海南岛国际电影节正在三亚举行。伊朗著名导演阿斯哈·法哈蒂出席6日的“大师嘉年华”活动，分享其电影创作心得。

据中国媒体报道，法哈蒂是伊朗电影导演、编剧、制作人。其执导的影片不止一次获奥斯卡最佳外语片奖、戛纳金棕榈奖、柏林金熊奖等奖项，《纳德和西敏：一次别离》(下称“《一次别离》”)、《推销员》获得全世界影迷广泛赞誉。

在当日活动中，法哈蒂提出电影创作中的“潜意识银行”概念。他将人的内心比作是不断储存经历的银行，每个人都把从小吸收到的信息库存在这里。他认为电影创作之起点，就是从这座银行里“提款”。

“伊朗有一句俗语：发自内心的话语可以抵达听者内心。”法哈蒂说，“我非常重视潜意识，也就是说，要用我的心来写剧本。”

法哈蒂认为，人人都有“潜意识银行”，但若想从中“提款”创作电影，则需更多技巧。为此他分享了一些自己“提款”的经验。

法哈蒂说，他从小脑海里就有这样一个画面：下午，一男人，着湿风衣，望海。他自问，这个男人是谁？为什么浑身湿透？他落水了吗？他为什么不换衣服？

思前想后，法哈蒂找到了答案：这个男人的妻子掉进了水里，他却没能救起她。但是这个故事里，他的老婆才是主角。由此，有了让法哈蒂在柏林国际电影节得到最佳导演的那部电影《关于伊丽》。

类似经历也发生在奥斯卡最佳外语片《一次别离》的创作中。法哈蒂自述，因为自己爷爷的经历，他的脑海里有一个画面：一个男人带着父亲洗澡。法哈蒂问自己：为什么这个男人独自给父亲洗澡？其他家庭成员呢？他离婚了吗？

《一次别离》里关于离婚、关于生病父亲等结构，由这些“提款”出来的“潜意识”渐渐清晰。

法哈蒂认为，“潜意识”只是电影创作漫漫长路的出发点，在接下来的过程中，创作者需要以危机为石，投入静如水面的现实。

“扔一个小石头在水池，它激起的波浪上下起伏，波浪会反射出成百上千不一样的图景。那个石头就是一个危机，放在现实里面，然后现实会给我们反应，给我们展示不一样的情况和面貌。”法哈蒂解释说。

谈及电影的创作主题，法哈蒂说，即便孩童的睡前故事，都有多重解读。在电影中，观众会根据自己的性格和态度产生不同的主题关联。因而法哈蒂建议电影创作者不要奔着单个主题闷头拍片，应该扩大主题，留出多重解读的空间。

至于观众的解读问题，法哈蒂认为，创作者不必给出标准答案，应该把思考的过程留给观众，“如果由我去判断，这完全是侮辱观众”。