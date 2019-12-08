伊朗高中学生在亚洲数学竞赛中创历史获得金牌

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗教育部高中学校副主任说：“来自阿巴斯港地区法扎刚（Farzanegan）高中的阿提萨·萨达特·穆萨维（Atrisa Sadat Mousavian）来自阿巴斯港一区，并且是学生研究中心的积极成员。
穆罕默德·高位德尔（Mohammad Ghavidel）周六宣布：“今年的SASMO数学竞赛吸引了来自亚洲地区的21个国家超过4万名学生参加。
他说，SASMO是亚洲地区从小学到十一年级举行的最大的数学奥林匹克竞赛之一。”
伊通社（IRNA）德黑兰12月08电 伊朗南部霍尔木兹甘省(Hormozgan)的一名学生Atrisa Sadat Mousavian获得了亚洲数学竞赛（SASMO 2019）的金牌。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗教育部高中学校副主任说：“来自阿巴斯港地区法扎刚（Farzanegan）高中的阿提萨·萨达特·穆萨维（Atrisa Sadat Mousavian）来自阿巴斯港一区，并且是学生研究中心的积极成员。
穆罕默德·高位德尔（Mohammad Ghavidel）周六宣布：“今年的SASMO数学竞赛吸引了来自亚洲地区的21个国家超过4万名学生参加。
他说，SASMO是亚洲地区从小学到十一年级举行的最大的数学奥林匹克竞赛之一。”
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