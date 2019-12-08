伊朗高中学生在亚洲数学竞赛中创历史获得金牌

伊通社（IRNA）德黑兰12月08 电 伊朗外交部长扎里夫7日确认伊朗与美国交换了在押人员。一名被美国关押的伊朗籍科学家和一名被伊朗关押的美国公民均已获释。扎里夫当天在他的个人推特账号上发文说：“非常高兴马苏德·苏莱曼尼教授和王夕越先生很快将与他们的家人团聚。”苏莱曼尼是一名伊朗干细胞研究人员，去年10月遭美国执法部门关押，原因是联邦检察官认为他试图向伊朗运送医用生物材料，违反美方对伊朗施行的贸易制裁。