获释的伊朗学者：美国是伊朗人民的头号敌人

伊朗国家通讯社（IRNA）：昨天获释的伊朗干细胞研究人员、伊朗Tarbiat Modarres大学的教授说："有些人可能认为在西方人眼里是论文和科研有价值的，但是，当我在美国谈论科学时，警察、囚犯和法官们非常生气，我知道引起他们愤怒的主要原因是伊朗科学的进步。"

马苏德·索莱马尼（Massoud Soleimani）周六从美国回伊朗后对记者说："我感谢伊朗最高领袖办公室、政府、司法机构特别是扎里夫博士的努力，托靠真主，希望日后有弥补的机会。"

伊朗Tarbiat Modarres大学教授就科研的地位说："美国人担心我们的知识，因此我们需要加强科学辩论，才能在世界上占有一席之地，毫无疑问，我们拥有的科学家能提供有价值的服务。"

苏莱曼尼也谈到了自己在美国的被囚禁一事，他说："美国的目标是与不同国家人民的敌对，他们是伊朗和伊朗人的头号敌人。 当他们把我送进监狱时，他们告诉其他犯人，我是一个恐怖分子，企图使囚犯不要靠近我，但其他人则不相信这一指控。当我告诉他们病人在等我时，他们回答说：'他们会死的，没关系'。"

他补充道："最后，我再次要感谢我们国家革命的领袖、政府、司法机构，尤其是扎里夫博士，因为他们在自己也有苦难的同时把时间花在我的身上，我希望通过我的研究，我可以弥补这一点。"

在被美国监狱关押了15个月后，马苏德·索莱马尼（Massoud Soleimani）博士作晚与外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）一起乘专机抵达德黑兰的梅赫拉巴德机场回到故土。