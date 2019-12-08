伊朗籍跆拳道大师选为“世界上最佳教练”

伊朗国家通讯社（IRNA）：2019世界跆拳道最佳颁奖典礼于周六晚上在莫斯科举行，阿塞拜疆国家队教练雷扎·美哈曼·杜斯特（Reza Mehmandoust）通过过去优异的表现获得了年度最佳教练奖。
他还曾在2014年获得过该头衔。
韩国国家队跆拳道手Jun Jiang获得-58公斤级世界最佳男子跆拳道手，泰国的Panipak Wong荣获世界最佳女子跆拳道手。
来自韩国的Qu Don被选为年度最佳进攻手，来自塞尔维亚和俄罗斯的裁判成为年度最佳裁判。
伊通社（IRNA）德黑兰12月08电 阿塞拜疆跆拳道国家队教练（伊朗籍）赢得"2019年度最佳世界教练"称号。
伊朗国家通讯社（IRNA）：2019世界跆拳道最佳颁奖典礼于周六晚上在莫斯科举行，阿塞拜疆国家队教练雷扎·美哈曼·杜斯特（Reza Mehmandoust）通过过去优异的表现获得了年度最佳教练奖。
他还曾在2014年获得过该头衔。
韩国国家队跆拳道手Jun Jiang获得-58公斤级世界最佳男子跆拳道手，泰国的Panipak Wong荣获世界最佳女子跆拳道手。
来自韩国的Qu Don被选为年度最佳进攻手，来自塞尔维亚和俄罗斯的裁判成为年度最佳裁判。
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