伊朗籍跆拳道大师选为“世界上最佳教练”

伊通社（IRNA）德黑兰12月08电 苏莱曼尼也谈到了自己在美国的被囚禁一事，他说："美国的目标是与不同国家人民的敌对，他们是伊朗和伊朗人的头号敌人。 当他们把我送进监狱时，他们告诉其他犯人，我是一个恐怖分子，企图使囚犯不要靠近我，但其他人则不相信这一指控。当我告诉他们病人在等我时，他们回答说：'他们会死的，没关系'。"