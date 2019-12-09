新时代的中国与世界——中国驻伊朗大使在伊朗外交部国际关系学院的演讲

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，2019年12月9日，中国驻伊朗大使常华在伊朗外交部国际关系学院发表演讲，主题为"新时代的中国与世界"。全文如下：

尊敬的谢赫伊斯拉米院长，老师们，同学们，女士们，先生们，大家好！很高兴来到伊朗外交部国际关系学院，感谢谢赫伊斯拉米院长和学院对我的盛情邀请。国际关系学院是伊朗著名高等学府，历史悠久，人才辈出，培养了一大批杰出的外交官。我注意到，国际关系学院对外交流合作十分活跃，我希望学院未来进一步拓展与中国有关大学、研究机构的交流合作，促进两国学术界和两国人民的理解与友谊。今天是一个难得的交流机会，我想与大家分享一下我对于中国与世界和中伊关系的看法和体会。

老师们，同学们，

今年是中华人民共和国成立70周年。中国是一个文明古国，有五千多年的文明史，曾经创造了辉煌灿烂的中华文明。但是在近代中国落后了，1840年的鸦片战争标志着西方列强对中国入侵、掠夺和压迫的开始。中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。1949年，中国共产党领导中国人民取得了民族独立，建立了中华人民共和国。70年来，在中国共产党领导下，中国发生了翻天覆地的变化，创造了人类历史上前所未有的发展奇迹。中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的发展历程，经济总量跃居世界第二， 14亿人民摆脱了物质短缺，总体达到小康水平。

中国的巨大变化，也是人类社会的巨大进步，是中国对世界和平与发展的巨大贡献。据IMF统计数据测算，2009年至2018年，中国对全球GDP增量的贡献率高达34%。预计未来15年，中国市场将进口30万亿美元商品和10万亿美元服务，这将为世界发展带来更大的机遇。中国坚持走和平发展道路，从未主动挑起过战争，从未侵略过别人一寸土地。习近平主席多次郑重宣示，无论国际形势如何变化，中国永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围。中国提出了共建人类命运共同体等重要理念，积极维护以联合国为核心的国际秩序，已成为联合国会费和维和经费的第二大承担国。由于中国的发展，世界变得更加和平、更加安全。

拿破仑说，中国是一只沉睡的狮子，一旦觉醒，将会震惊世界。正如中国国家主席习近平所说，中国这头狮子已经醒了，但这是一只和平的、可亲的、文明的狮子。中国走出了一条符合本国国情的发展道路。选择什么样的发展道路，是每个主权国家的权利。任何国家都不能将自己的模式强加于人，更无权强行颠覆他国政权和政治制度。有些人对中国没有走他们的道路，未按照他们的设计去发展感到非常失望。这个想法本身就是一厢情愿，自作多情，反映出一种救世主心态和优越感，说明他们已经习惯于居高临下地去管教别人，对其他国家缺乏起码的平等与尊重。中国反对照搬照抄别国发展道路，愿借鉴他人的有益经验和做法，取长补短。

如果他们把改变中国的道路和发展方向作为对华政策目标，注定会失败，注定要"失望"。中国道路是成功的，世人有目共睹，中国人民完全认同和支持。中国发展的成功，拓展了发展中国家走向现代化的途径，为世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立的国家和民族，走符合本国国情的道路提供了经验和借鉴。中国愿与发展中国家加强治国理政经验交流，同时充分尊重发展中国家根据自身国情选择发展道路的权利。今天的中国，将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，继续坚定不移走中国特色社会主义道路。前不久召开的中国共产党十九届四中全会，首次对中国国家制度和国家治理问题进行了专门研究并作出历史性的决议，为中国未来发展描绘了美好蓝图。我们相信，随着中国特色社会主义制度、国家治理体系和治理能力现代化的不断推进和完善，中国将为世界发展带来更多机遇、注入更多活力，世界必将迎来一个更加独立自主、开放包容的中国。

老师们，同学们，

当今世界正处于百年未有之大变局，人类社会既充满希望，又充满挑战。世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，和平与发展仍是时代主题。同时，全球深层次矛盾突出，不稳定性不确定性增多。构建人类命运共同体，建设更加美好的世界，是各国人民的共同愿望。当前，发展中国家群体性崛起，国际格局进入转型调整期，多极化世界更趋均衡。1919年，第一次世界大战后，参加巴黎和会谈判的所谓"万国"代表仅来自27个国家。今天，联合国会员国已达193个。在二战后大规模民族解放运动和非殖民化浪潮后，世界面貌已天翻地覆。伴随民族国家政治觉醒，是经济权重和人口对比变化。2018年，以汇率法计算，新兴市场国家和发展中国家占世界经济总量的比重约为40%，对世界经济增长的贡献比例约为80%。以目前增长速度，这些国家十年后的经济总量将达世界总量一半。根据联合国数据预测，到2050年，全球人口将达到约100亿，其中85亿将属于目前的新兴市场国家和发展中国家。在百年"时间隧道"上进行比较，新兴市场和发展中国家群体性崛起，无疑是国际力量对比最具革命性的变化。伴随发展中国家经济力量上升，特别是在2008年国际金融危机后，二十国集团作用日益突出，而作为"发达国家俱乐部"的七国集团，在全球经济治理中的作用则日渐式微。

从"帝国的黄昏"到"新兴的黎明"，百年前几个西方大国"喝杯咖啡就能决定他国命运"的时代一去不返。科技发展正在深刻地改变着整个世界。曾经我们常说，这个世界真小。互联网则让世界变得更平，使全球"互联互通"成为可能；芯片革命让世界变得更快，人们动动手指头就能完成许多复杂的工序；如今人工智能时代到来，则让世界变得更智慧，人类的大脑都有可能被取代。以人工智能、大数据为代表的第四次工业革命催生了大量新产业、新业态、新模式，正在改写人类发展历史，重塑全球经济结构，给人类的生产和生活方式带来翻天覆地的变化。

科技发展在带来光明的同时，也带来了许多未知因素，科技与政治安全问题相互交织，观念、标准之争越演越烈，前所未有地影响着每个国家的前途命运，影响着国际秩序和格局的演变进程。百年未有之大变局之下，世界面临的不稳定性不确定性突出，人类面临许多共同挑战。霸权主义和强权政治犹存，单边主义和保护主义交织，民族主义和民粹主义互生。欧洲持续在"分""合"中纠结，中东和拉美的局部冲突不断，世界经济下行压力加大。全球不平等加剧，财富分配严重失衡，技术革命带来全球产能过剩，世界人口流动加剧了社会认同危机，恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延，"社交媒体执政"颠覆公共治理规则。人类面临许多共同挑战，没有人能独善其身。有人说世界权力正在转移，认为美国的霸权将会转移到中国身上。这不符合事实，也不符合时代发展趋势。在全球化时代，世界权力正在分散化、扁平化，而不是从一个国家转移到另一个国家。权力转移的观点是零和博弈的旧思维。

中国从未想过要挑战美国、取代美国，抢占别人的位置。我们的目标是让中国老百姓过上好日子，不断完善我们的治国理政。我们主张世界多极化、国际关系民主化，维护多边主义和自由贸易，从未想过和美国争夺霸权，对权力游戏不感兴趣。现在有的国家大谈要和中国竞争，把中国比下去。我们不反对竞争，生活本来就充满竞争。竞争有助于更好地实现自我发展，但竞争不意味着对抗和冲突，不能随意搞极限施压、"脱钩"和"长臂管辖"，更不能把国家安全泛化，动用国家机器去干预正常的市场竞争。竞争应该如同百米赛跑，取胜的关键是提升自己，把自己的能力发挥出来，使自己跑的比别人快，而不是给别人挖坑、使绊子，阻挡别人跑到自己前面去。现在围绕全球治理有多种高论。关键问题不是什么东西方之争，也不是姓"社"姓"资"之争，而是要搞清楚全球治理到底应坚持什么原则、走什么路。

在乱变交织的新形势下，全球治理领域的权力真空化、诉求多样化、进程碎片化现象突出，欠账多，争论多，达成一致难。有人戏称，现在全球治理舞台上的角色似乎拿错了剧本：曾经相对封闭的，现在倡导开放融合；曾经主张自由贸易的，现在大搞保护主义；曾经热衷全球主义的，现在强调爱国主义；曾经致力于多边主义的，现在大搞单边至上，接二连三退群。实际上，世界需要厘清是坚持单边还是多边，保护主义还是自由开放，零和博弈还是合作共赢。这些原则和方向问题不解决，全球治理难以真正实现。中国作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，主张各国人民同心协力，变压力为动力，化危机为生机，以合作取代对抗，以共赢取代独占。从倡导"共商、共建、共享"的全球治理理念，到维护联合国在全球治理中的核心地位；从积极推动国际货币基金组织和世界银行份额与治理改革，到支持上海合作组织、金砖国家、二十国集团等平台机制化建设，这些年来，中国积极参与全球治理体系建设，努力为完善全球治理贡献中国智慧，正是要同世界各国人民一道，推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理方向发展。老师们，同学们，我们所处的中东地区，历史上孕育了炳焕灿烂的多样文明，是人类文明的重要发祥地，而现今又是牵动世界经济运行、促进人类福祉的源泉之地。

不幸的是，美丽富饶的中东多年来被战乱、冲突、动荡所蹂躏。中国是负责任的大国，是中东国家可以信赖的朋友。正如中国国家主席习近平所说，中国愿与地区国家"共同做中东和平稳定的维护者、公平正义的捍卫者、共同发展的推动者、互学互鉴的好朋友"，为实现中东地区的持久和平与发展贡献中国智慧。不久前，在北京举办的"中东安全论坛"期间，中国国务委员兼外长王毅提出打造共同、综合、合作、可持续的中东安全架构，阐述了中方的四点主张。

一是要坚持政治解决的正确方向。武力解决就像沙漠中的脚印一样无法持久，外部干涉就像是无根的树木一样难以存活。惟有以政治手段推动和平解决，才能防止以暴制暴的恶性循环；惟有以包容精神推进对话合作，才能找到化解矛盾的持久方案。

二是要捍卫公平正义的基本原则。什么事情都有是非曲直，任何解决方案都不能偏离公平正义。各国主权应当平等，不能被干涉；民族权利应当尊重，不能被交易；和平条约应当被信守，不能被破坏；国际法治应当被遵循，不能被无视。这些，都是最基本的公平正义。

三是要发挥联合国的关键作用。我们要支持联合国为解决中东热点问题的斡旋努力，落实联合国安理会为解决中东问题通过的各项决议，提高联合国参与中东事务的效率和能力，遵循《联合国宪章》宗旨和原则。四是要形成地区和国际社会的一致合力。地区国家应当加强团结与对话，为促进中东安全发挥更加重要的作用；国际社会尤其是大国要摒弃地缘政治私利，真正从中东人民的福祉出发，为促进中东和平发挥建设性作用。中国从不干涉中东国家内政，从不搞势力范围，也不谋求地缘政治私利，始终根据事情本身的是非曲直，独立自主作出判断，伸张正义，主持公道。当前，中国与包括伊朗在内的中东国家和伊斯兰世界的友好合作面临重要历史机遇，包括彼此愿意共建"一带一路"并实现互利共赢的共同发展，也包括彼此间愿意通过对话协商，在遵循国际法和联合国宪章的基础上，以尊重中东各国主权、领土完整、互不干涉内政以及各国道路、制度、模式选择为前提，探索共同实现中东安全的原则、路径和方式。

老师们，同学们，

我到伊朗工作不到半年时间，深深感受到这个国家历史悠久、文化积淀深厚、人民热情友好。中伊交往源远流长，两国人民自古通过丝绸之路友好交往，结下深厚友谊。早在2000多年前的中国西汉时期，张骞出使西域，他的副使就来到安息，也就是今天的伊朗，受到隆重接待。13世纪，伊朗著名诗人萨迪记录下到中国新疆喀什的难忘游历。15世纪，中国明代郑和曾3次到达伊朗南部的霍尔木兹甘地区。中伊建交48年来，两国政治互信不断深化，各领域合作成果丰硕。2016年，两国建立全面战略伙伴关系。今年7月，伊朗政府对中国公民单方面免签，为来伊旅游的中国公民提供了便利，来伊中国游客显著增长，相信两国人文交流及两国人民的相互了解将日益加深。

目前中伊务实合作虽遭遇外部干扰，面临较大困难，但总体保持稳定，发展前景十分广阔。正如习近平主席指出的那样，中方始终从战略高度和长远角度看待中伊关系。无论国际和地区形势如何变化，中方愿同伊方一道努力，推动中伊全面战略伙伴关系持续稳步发展。中伊双方要加强战略沟通，在涉及彼此核心利益问题上相互支持。要加强协调对接，稳妥开展务实合作。要加强在反恐、打击跨国犯罪等领域合作，共同打击包括"东伊运"在内的"三股势力"。中方愿同伊方加强在联合国、上海合作组织等多边框架内的协调配合，共同捍卫国际关系基本准则和多边主义，维护广大发展中国家的共同利益。当前，伊核协议前景备受关注。美国退出全面协议并对伊极限施压，导致伊朗无法享受全面协议赋予的经济红利，并为伊履行核领域承诺制造障碍，这是伊核危机的内在逻辑。美国还以国内法为依据，动辄制裁或以制裁威胁其他履行协议的负责任成员。美方这种单边和霸权主义的作法严重危害全面协议的执行，使危机升级，导致地区形势进一步恶化。美方应放弃对伊单边制裁和长臂管辖的错误做法，为推动政治外交解决进程创造条件。

全面协议应该得到完整、有效履行，这是解决伊核问题、缓和当前局势的唯一正确有效途径。伊核问题是中伊战略合作的重要内容，双方将继续为维护全面协议作出不懈努力。作为中国驻伊朗大使，我将继续推动中伊全面战略伙伴关系健康稳定发展，为推动中伊友好关系、深化两国各领域合作做出自己的努力。在座的很多同学毕业后将进入外交部工作，是伊朗未来的外交官。欢迎你们有机会去中国学习、工作。我衷心期待并相信，大家定将为伊中关系的发展、为建设一个更加美好的世界贡献自己的智慧和力量！谢谢大家！