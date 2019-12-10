中国、伊朗、美国、日本、俄罗斯等国粗钢产量对比

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，首先再度说明下：粗钢，不是劣质钢材。指的是将铁矿石、铁矿砂提炼成钢坯、钢锭——就好比将水稻磨成大米，将麦子磨成面粉。因此，粗钢不是具体的钢铁产品，是其他各类钢铁产品的原材料。它体现的是各国对工业原材料的需求度，体现的是基础制造业规模大小。

按照世界钢铁协会发布的数据，截止到今年10月份，全球的粗钢产量接近15.42亿吨，同比增长3.2%。但10月当月，全球粗钢产量却是同比减少了2.8%，这或许预示着全球制造业正在减速，全球经济增长疲软。

中国、美国、印度、日本、俄罗斯……

分国别来看，前10个月，咱们中国的粗钢产量达到了8.292亿吨，同比增加了7.4%，约为全球粗钢总产量的53.79%——这就是说，中国大陆的粗钢产量已经超过了全球其他各国、各地区的粗钢产量之和了。

第二名是印度，前10月粗钢总产量约为9330.6万吨，同比增长2.8%——粗钢产量仅约为全球总量的6.05%。中国与印度，同为发展中国家，也同为新兴发展中经济体，但印度对粗钢的需求度远低于中国，其基础工业还有待大力提升啊。

第三名是日本，前10月其粗钢产量约为8379.1万吨，同比下降了3.9%；第四名是美国，前10月粗钢产量约为7353.9万吨，同比增长2.5%；第五名是韩国，粗钢产量约为6012.1万吨，同比下降0.4%；之和是俄罗斯，约为5934.1万吨，同比下降了0.1%。

此外，前10月德国粗钢产量为3387.5万吨，同比下降4.6%；土耳其粗钢产量为2797.3万吨，同比下降10.6%；巴西粗钢产量为2721.6万吨，同比下降8.6%；另外英国、法国、意大利等国的粗钢产量也是负增长。但前10月，伊朗粗钢产量为2151.8万吨，同比增长6.2%。

那问题来了：大国中，中国、美国、印度、伊朗的粗钢产量都是增长，而日本、俄罗斯、巴西、韩国、土耳其以及欧洲多国则是负增长呢？

原因是什么呢？

先看中国与印度，这两个国家的城镇化、工业化都还在进行中，此外仍需要大量修建基础设施。因此，对钢铁、钢铁产量的需求量仍非常巨大，粗钢产量就保持了正增长。而且，咱们中国还是全球最大的工业品出口国，这也是需要消耗大量钢铁的。

美国方面：特朗普一直要求“制造业回归美国”，希望大量企业去美国投资、建厂，这无疑推动了美国对钢铁的需求度上涨。日本、欧洲各国早已进入到“后工业化时代”，城镇化保持稳定，产业甚至向外转移。而这些国家却没有特朗普的“制造业回归计划”，因此粗钢产量就长期负增长了。

至于俄罗斯、巴西，这两个国家主要是经济发展缓慢，暂时对钢铁需求不高的原因。相信，以后若经济增速大幅上涨，俄罗斯和巴西的粗钢产量也会正增长的。土耳其则是因为经济危机的原因，从2018年下半年开始，GDP就是负增长，导致大量工业部门衰退；这几年韩国的粗钢产量整体也是增长的，但今年由于出口大幅下降，导致对钢铁的需求度减少了；伊朗方面则正好相反，进出口受限，只好自己大量生产商品，自给自足。