伊朗外交部长助理描述伊美互换囚犯的过程

伊朗国家通讯社（IRNA）：穆罕默德·巴哈万德（Mohsen Baharvand）在接受伊通社记者采访时，将伊朗囚犯和国民的问题描述为“包括多领域的问题”，并说：“最近这种互换囚犯包括司法、领事、政治、外交、人道主义和安全方面，因此，想要解决这个问题需要做出很多协调，是一项复杂、困难且耗时的任务。”

伊朗外交部北美司长进一步评论了伊美互换囚犯过程：“几个月以来，伊朗和美国双方都在试图通过保护国民的利益传达信息。 瑞士大使馆这个过程中，起到了至关重要的作用，他对双方都持公平、公正的态度。”

他补充说：“美国人对索莱马尼（Soleimani）博士恶毒态度的原因是伊朗最近几年的科学进步，毫无疑问的是美国政府看不起伊朗科学家达到那么高度的境界。”

巴哈万德（Baharvand）就伊美互换囚犯的过程说道： “美国人首先说过两国就如何交换进行一些谈判，但这个时候我们并没有以外交部身份与美方进行直接谈判。”

巴哈万德在解释这次行动的细节时说：“在国内意见达成一致后，我们最终同意可以互换囚犯；之后美国提出将用自己的专机将其国民带回国，因此，我们也坚持认为伊朗的国民也应如此回国，所以我们使用了自己国家的专机把科学家带回国。

他说：“布莱恩·胡克先生代表美国，我代表伊朗进入了瑞士定的区域；在那里也我们没有进行任何谈判，只是交换了囚犯。”

当被问及这一程序是否会继续进行时，巴哈万德说：“无论是否应该继续，外交部都在听国家上级的命令。我个人认为这样的过程我们还是能继续的，但是关键的是目前国家上级尚无指导方针。”

当被问及目前在美国监狱中有多少伊朗国民时，他说：“我们大概有20人，但是这个数据也不确定。”

巴哈万德（Baharvand）说：“我们在伊朗有一名美国人（私人原告），还有约五名双重身份的伊朗的美籍公民。”

12月7日，伊朗外长扎里夫访美后，伊朗科学家，马苏德·索莱马尼（Masoud Soleimani）博士在美国被非法监禁一年后被释放，在伊朗外长访问苏黎世后一道返回伊朗，索莱马尼（Soleimani）被移交给伊朗。

伊朗伊斯兰共和国外交部部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）当天在他的个人推特账号上发文说：“非常高兴马苏德·苏莱曼尼教授和王夕越（音译）先生很快将与他们的家人团聚。”

根据伊朗外交部新闻和发言人事务部的说法，在伊方外交部的努力和伊朗伊斯兰共和国安全和司法机构的配合下，同时在与瑞士政府合作的外交进程中，伊朗大学教授马苏德·索莱马尼（Masoud Soleimani）博士曾被非法监禁超过一年之后，预计将在接下来的几个小时内回到国土。

苏莱曼尼是一名伊朗干细胞研究人员，去年10月遭美国执法部门关押，原因是联邦检察官认为他试图向伊朗运送医用生物材料，违反美方对伊朗施行的贸易制裁。

苏莱曼尼获释回国后谈到了自己在美国的被囚禁一事，他说："美国的目标是与不同国家人民的敌对，他们是伊朗和伊朗人的头号敌人。 当他们把我送进监狱时，他们告诉其他犯人，我是一个恐怖分子，企图使囚犯不要靠近我，但其他人则不相信这一指控。当我告诉他们病人在等我时，他们回答说：'他们会死的，没关系'。"