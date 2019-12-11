“国际城市媒体北京论坛暨北京行”活动启动 伊通社代表积极参与

伊朗国家通讯社（IRNA）：12月10日，“国际城市媒体北京论坛暨北京行”活动启动。来自伊朗、巴西、日本、俄罗斯等12个国家的媒体记者受邀来京参访。

高耸的炼钢炉、波光潋滟的秀池、工业风与现代科技交融的厂房车间……10日上午，参访团首站抵达首钢园区内的北京冬奥会和冬残奥会展示中心，赴一场“冬奥之约”。随着2022年冬奥会日益临近，冬奥会正式进入“北京时间”。展示中心作为冬奥宣传的窗口，全面展示了2022年冬奥会和冬残奥会的筹办工作进展，讲述着首都北京的“冬奥故事”。

“亚洲在奥林匹克运动中正处于一个提升的趋势，希望中国可以引领这个趋势，北京2008年奥运会的场馆可以在2022年冬奥会被再次利用，这是有重大意义的。”参观过后，日本东京新闻社东京本社编辑局编辑长嶋田昭浩表示。

10日下午，参访团来到位于亦庄经济技术开发区的北京新能源汽车股份有限公司（以下简称北汽新能源），感受“高端制造”。目前，北汽新能源已连续6年蝉联中国纯电动汽车的销量冠军，并一度超越特斯拉成为2017年度全球纯电动汽车销量第一。

参观完北汽新能源核心部门试验中心后，来自古巴新闻工作者协会的豪尔赫·费利佩说：“在全球面临环境挑战的情况下，中国积极寻找应对措施，这非常好。在北汽新能源看到这么多自主研发的产品，感觉很新奇，希望今后可以加强在新能源汽车领域的合作，向中国多多学习。”

“国际城市媒体北京论坛暨北京行”活动由中华全国新闻工作者协会、中国公共外交协会、北京市人民政府新闻办公室、北京广播电视台共同举办。主办方表示，“国际城市媒体北京论坛暨北京行”活动，旨在推进中外媒体互通互鉴、合作共赢，展示最新、最美、最好北京，提升北京的国际影响力。

未来几天，“国际城市媒体北京论坛暨北京行”活动将陆续走进北京市规划展览馆、中国铁道博物馆——正阳门馆、北京市轨道交通指挥中心、北京广播电视台、北京日报社、海淀区田村路街道社区西木学堂等地，带领外国记者参观“城与规划”、感受“融媒创新”、体验“美好生活”、欣赏“古韵新风”。

12月13日下午，参访团将参加国际城市媒体北京论坛，围绕“互通互鉴 合作共赢”的主题展开交流，推动中外媒体开展务实合作。