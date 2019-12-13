伊朗外交部发言人称波斯语是德黑兰公共外交的宝贵资源

伊朗国家通讯社（IRNA）：根据伊朗萨阿迪基金会的报道，伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）在与萨迪基金会主席和代表的讲话中补充说：“在任何国家，公共外交的标志之一是其语言和文学。 非常幸运的是，波斯语语言和文学在世界上有着自己的地位。但是，我们应该更加努力加强和扩大波斯语在世界上的影响。”

他指出，波斯语和伊朗研究的发展是公共外交最重要的问题之一。随着外交部的组织改，使得这些工作变得更加专业化，并成立了一个专门的波斯语文学和伊朗学研究部门，该部门在制定政策的同时执行行政工作。

外交部发言人说：“我们的合作伙伴对国外第三代和第四代伊朗人也有特殊的兴趣，将为他们制定特殊的计划。我们还将与萨迪基金会合作一起去执行这些计划。”

在会议上，萨阿迪基金会主席古拉姆·阿里·哈达德·阿德尔（Ghulam Ali Haddad Adel）。

就大约已经编辑出版的20册,针对不同级别的非波斯语使用者的波斯语教学书籍说道:“该基金会的另一重要措施是根据采用第二语言教育的国际标准来设定针对外国人的波斯语教学标准，我们已经汇编了具有国际水平的波斯语教学书籍。”