伊朗警告波斯湾国家别为西方帮腔

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）引用了在利雅得举行的第40届波斯湾（海湾）合作委员会峰会上发表的声明，并说: “该委员会声明中反复提出的毫无根据的指控是安理会几名成员在过去几十年中试图阻止多边合作发展的政治压力的结果。”

在谈到伊朗伊斯兰共和国过去几年的负责任行为时，穆萨维重申：伊朗《不扩散条约》、《区域对话论坛》以及《霍尔木兹和平计划》均表现出伊朗为实现区域合作而作出的努力。

外交部发言人指出，阿布穆萨、大屯巴和小屯巴三个伊朗岛屿是伊朗伊斯兰共和国不可或缺的、永恒的领土。穆萨维说：”我们国家强烈谴责，任何有在这些岛屿上干涉其内政和领土的主张。“

据穆萨维的说法，伊朗伊斯兰共和国在这些岛屿上的所有行动都是根据该国的国家主权和领土完整主张采取的，这些重复性的干预主义者立场以任何方式都被完全拒绝，并且对现有的法律和历史事实没有任何影响。

他称安理会对核协议的回应是历史性的幽默做法，他说：“为摧毁核协议而做出了一切努力的国家，现在对伊朗的合法行动提出了抗议。”

伊朗外长扎里夫7月26日在科威特表示，伊朗愿意同海湾国家加强合作，共同应对面临的挑战。

伊朗外长当时说：“我们国家和本地区各国正面临共同挑战，我们应该加强合作，一起应对这些挑战。”他强调，伊朗将同海湾各国一起打击恐怖主义和极端主义。

伊朗总统鲁哈尼也多次表示，伊朗愿意改善与海湾国家的关系，共同维护本地区安全。

鲁哈尼最近指责美国和以色列企图在伊朗制造分裂，表示伊朗愿与所有邻国一道，共同致力于维护中东地区的安全。

他说，伊朗希望与本地区所有国家都保持友好和兄弟般的关系，伊朗从未在中东地区发动过任何侵略。