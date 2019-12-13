伊奥合作潜力巨大前景广阔——奥地利驻德黑兰大使访问伊朗西部库尔德斯坦省

伊朗国家通讯社（IRNA）： 斯蒂芬·舒尔茨（Stefan Schultz）对伊朗库尔德斯坦省政府的政治和经济代表的讲话中说：“奥地利热衷于维护和维持伊核全面协议，并热衷于在所有领域扩大与伊朗的伙伴关系。他主张建立国家和省级两层伙伴关系。”

奥地利驻德黑兰大使馆宣布：“我们大使馆的成员前往伊朗不同省份，他们正在研究各个领域可以发展和伊朗的伙伴关系机会。”

奥地利驻伊朗大使就该国在解决国际问题上的建设性和公正的作用指出，奥地利与伊朗的外交和持续关系的历史可以追溯到160年前，我们希望这些关系能够继续保持令人满意的水平。

舒尔茨在其讲话的另一部分指出了伊朗和奥地利的文化和旅游业合作潜力，并补充说：“咱两国家被视为全球文化超级大国，而且奥地利每年在伊朗伊斯兰共和国实施130个文化计划。”

舒尔茨最近在卡拉季的阿尔伯茨与经济活动家会晤时，将阿尔伯茨生产和出口部门的表现，描述为朝着实现具有韧性的经济迈进的一步，会议上讨论了他前往阿尔伯茨和伊朗其他省份的目的。 他与各商会以及生产商进行了交谈。

他表示道："奥地利是一个小国，但经济发达，是世界12大繁荣国之一。这是占奥地利工业90％的小型和大型企业努力的结果。"

舒尔茨补充说："为了发展与伊朗的商业和经济合作，我们已经制定了一些计划，并寻求与参与伊朗投资的平台公司建立紧密的关系。"

他说："对伊朗的制裁是不公正和不公正的，在与伊朗的经济关系中，我们寻求解决由制裁引起的问题。"