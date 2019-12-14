联合国秘书长敦促各国支持伊核协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）最近在向联合国安理会提交的有关2231决议执行情况的第八次定期报告中说：“毫无意外的是伊朗核问题的全面联合行动计划是多边外交最重要的成就之一。”

他补充说：“该计划得到了联合国众会员国的支持，并且在第2231号决议（2015）中得到了认可。”

根据该协议，安全理事会于2015年7月20日通过了安全理事会的第2231号决议，由此推翻了此前针对伊朗的所有6项决议。

该决议责成联合国秘书长每六个月向安全理事会报告其最新执行情况。

联合国秘书长进一步指出，该协议是中国、法国、德国、俄罗斯、英国、美国、欧洲联盟和伊朗伊斯兰共和国进行外交努力的结果。这项协议是为了确保获得国际原子能机构认可的伊朗核计划的完全和平性质。

古特里希补充说：“全面行动计划”的关键部分是取消对伊朗核活动的制裁，并使其贸易和经济关系正常化。”

去年5月，美国总统特朗普单方面宣布退出伊核协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。

2019年12月6日，伊核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议在奥地利维也纳举行，讨论当前伊核局势，审议全面协议执行情况。欧盟对外行动署秘书长施密特主持，伊朗副外长阿拉格齐、俄罗斯副外长里亚布科夫及英国、法国、德国相应官员与会。中国外交部军控司司长傅聪率团出席。

傅聪指出，美国退出全面协议并对伊极限施压,导致伊朗无法享受全面协议赋予的经济红利，并为伊朗履行核领域承诺制造障碍，这是伊核危机的内在逻辑。伊朗在减少履约方面总体保持克制，强调其采取的所有措施均可逆，并继续接受国际原子能机构监督核查。中方希望全面协议各方坚持在联委会框架下解决履约分歧，不赞成启动全面协议争端解决机制。美方应放弃对伊单边制裁和长臂管辖的错误做法，为推动政治外交解决进程创造条件。

傅聪强调，全面协议应该得到完整、有效履行，这是解决伊核问题、缓和当前局势的唯一正确有效途径。维护全面协议，就是维护多边主义，维护以国际法为基础的国际秩序。当务之急是各方共同努力恢复全面协议权利与义务的平衡。中方赞赏俄方继续推进福尔多核设施改造项目，欢迎欧方对伊“贸易结算支持机制”建设取得积极进展，支持法方继续外交斡旋，支持国际原子能机构继续秉持客观、公正立场对伊监督核查。中方将继续与各方一道，努力推动阿拉克重水堆改造项目取得新的进展。

会后，欧盟按惯例发表主席声明，表示，各方重申将完整、有效执行全面协议，赞赏有关推动伊核局势走向缓和的外交努力，希望伊方全面履行核领域承诺，同时将努力保障伊方经济利益，支持对伊“贸易结算支持机制”向第三方开放，支持国际原子能机构继续对伊监督核查，欢迎中方等推动阿拉克重水堆改造取得进展。各方并讨论了在全面协议框架内解决履约分歧相关问题。