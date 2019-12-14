见证文明交融的古老技艺——新华社记者探访伊朗地毯博物馆

伊朗国家通讯社（IRNA）：在最近几十年全世界对伊朗手工地毯出现一种“波斯地毯热”的情况中，新华社记者赶赴位于首都德黑兰市中心的伊朗地毯博物馆探访，并对相关情况进行了报道。 全文如下:

木质织机前，一位鬓角斑白的波斯老人手指飞快地在五彩斑斓的羊毛线间翻飞；织好几排“波斯结”后，再用工具把线面压实，最后用剪刀把毯子理平。

这是伊朗地毯文化传承人阿迪莫巴在进行地毯编织技艺展示。波斯手工地毯的制作工艺十分繁复，品级最好的波斯地毯每平方厘米能够编织上百个“波斯结”。一块两米见方的精品地毯需要几个熟练技工花费3年时间才能完成。

在位于首都德黑兰市中心的伊朗地毯博物馆里，陈列着1000多块地毯珍品，其中最大的一块面积有176平方米，最古老的一块织于十六世纪。

陪同记者参访的德黑兰大学历史系教师瓦加德对波斯手工地毯的历史渊源颇有研究。他说，波斯地毯编织技艺已有2500多年的历史，经过一代代的传承与创新，发展至今，已具有相当高的设计与制作水平，成为伊朗民族悠久历史文明的生动体现。

瓦加德说，博物馆展出的地毯上编织有人物、花木、狩猎、生活等丰富内容。这些地毯从材质上可分为羊毛、丝及棉线三大类。经从天然植物、矿物中提取的染料印染后编织而成的图案，历经数百年依然色泽不减，鲜亮艳丽。

在一块编织有中国传统十二生肖图案的地毯前，瓦加德告诉记者，地毯编织于18世纪，上面的十二生肖造型神态逼真，栩栩如生。这是中伊两国人民数千年文明交流的历史见证。

瓦加德继续介绍说，古代“丝绸之路”促进了伊中文化相互借鉴，波斯地毯艺术从中国文化中汲取养分，匠人在设计图案时融入了龙凤、云纹等中华传统祥瑞图案。

波斯地毯在促进文明交融的历史长河中举足轻重。即使到了当代，具有浓郁波斯文化气息的波斯手工地毯依然在世界享有盛誉。2000年，伊朗向阿曼苏丹交付一块巨型手工地毯，铺设在王宫宴会厅。2006年，伊朗为阿布扎比的谢赫扎耶德清真寺制造了世界上最大的手工地毯。

然而，这一让伊朗人民引以为豪的古波斯文明活化石却在美国一纸制裁下面临危机。去年8月，美国重启对伊朗非能源领域制裁，波斯地毯也名单在列，导致伊朗地毯出口在一年多时间缩少一半以上。

手工编织地毯是伊朗除石油外的第二大出口商品。据伊朗地毯出口协会统计，伊朗每年生产约400吨手工编织地毯，其中80%用于出口。

伊朗著名经济学家雷拉斯表示，制裁让伊朗民众深受其害。“一方面，地毯进货成本大幅上涨；另一方面，制裁和游客数量下降导致销路不畅，伊朗地毯商面临压货严重、入不敷出的状况，难以为继。”

在伊朗，地毯编织和交易行业多是世代相传，今年63岁的阿迪莫巴祖上五代都从事地毯制作和销售。他的地毯作坊和零售店目前雇佣着约200名织工。一年多来，他的织工有一半都被迫转行。

他说：“虽然现在制裁让我们看不到希望，但祖上传下来的技艺不能丢弃，我还得坚持下去。”