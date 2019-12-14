中国驻德黑兰大使在伊朗媒体发表署名文章 《中国之治即世界之幸》

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，2019年12月13日，中国驻伊朗大使常华在伊迈赫尔通讯社发表署名文章，题目是《中国之治即世界之幸》，介绍中共十九届四中全会精神。全文如下：

今年是新中国成立70年。70年来，在中国共产党的领导下，中国在经济、政治、文化、社会、生态文明、军事、外事等全领域取得了令世人瞩目的伟大成就。追根溯源，最根本的就是因为中国共产党领导人民建立和完善了中国特色社会主义制度，不断加强和完善了国家治理体系，这是从历史和现实中得出的鲜明结论。

今年10月28日至30日，中国共产党第十九届四中全会在北京胜利召开。会议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。实践证明，中国特色社会主义制度和国家治理体系是具有强大生命力和巨大优越性的制度和治理体系，是能够持续推动拥有近十四亿人口大国进步和发展、确保拥有五千多年文明史的中华民族实现“两个一百年”奋斗目标进而实现伟大复兴的制度和治理体系。

今日之中国，不仅是中国之中国，而且是亚洲之中国、世界之中国。这次中国共产党的十九届四中全会从13个方面系统总结了中国国家制度和国家治理体系的显著优势，其中一个重要方面就是“坚持独立自主和对外开放相统一，积极参与全球治理，为构建人类命运共同体不断作出贡献的显著优势”。

当今世界正经历百年未有之大变局，世界面临的不稳定性不确定性突出，人类面临许多共同挑战。作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国一直积极参与全球治理体系建设，努力为完善全球治理贡献中国智慧，推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理方向发展。

众所周知，在全球性挑战此起彼伏的今天，仅凭单个国家的力量难以独善其身，也无法解决世界面临的问题。中国提出构建人类命运共同体，以天下大同为目标，秉持合作共赢理念，摒弃丛林法则，不搞强权独霸，超越零和博弈，开辟出合作共赢、共建共享的发展新道路，为人类发展提供了新的选择。

我们相信，随着中国特色社会主义制度、国家治理体系和治理能力现代化的不断推进和完善，世界必将迎来一个更加独立自主、开放包容的中国，不仅将推动着中国实现自身高层次、高质量的发展，也将为世界发展带来更多机遇、注入更多活力。