https://zh.irna.ir/news/83593957/ 14 十二月 2019 - 16:34 News Code 83593957 视频 图片 2019年12月14日 下午4:34 Journalist ID: 2121 News Code: 83593957 0 Persons 视频 图片 伊朗北方的秋天，景色美的让人窒息！ （图） 伊通社（IRNA）德黑兰12月14电 每年到了秋天，伊朗北方吉兰省乌腊玛马腊乐（Uramamalal）森林区便进入了黄金的季节，蓝天白云，像是上帝打翻的颜料盒，河畔的树木呈现出金黄、橙红、黛绿等暖暖的颜色，映衬着山顶白茫茫的雪色,,光彩夺目,令人沉醉。 پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال پاییز ییلاق اورماملال
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