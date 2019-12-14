2019年12月14日 下午4:34
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News Code: 83593957
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伊朗北方的秋天，景色美的让人窒息！ （图）

伊朗北方的秋天，景色美的让人窒息！ （图）

伊通社（IRNA）德黑兰12月14电 每年到了秋天，伊朗北方吉兰省乌腊玛马腊乐（Uramamalal）森林区便进入了黄金的季节，蓝天白云，像是上帝打翻的颜料盒，河畔的树木呈现出金黄、橙红、黛绿等暖暖的颜色，映衬着山顶白茫茫的雪色,,光彩夺目,令人沉醉。

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