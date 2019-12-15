马来西亚总理称美国对伊朗的制裁，违反了国际条约

伊朗国家通讯社（IRNA）：马哈蒂尔·穆罕默德（Mahatir Mohammed）表示，马来西亚不支持美国在卡塔尔多哈举行的2019国际论坛上对伊朗实施单方面制裁。

马来西亚总理对媒体说："由于对伊朗的制裁，马来西亚和其他国家失去了一个大市场。"

他说，制裁显然违反了《联合国宪章》和国际法律法规。

马哈蒂尔·穆罕默德强调："根据《联合国宪章》，对一个国家的制裁应仅由联合国实施，而且美国对伊朗的制裁完全不属于合法性的制裁。"

最近联合国秘书长称美国的单边制裁与“伊核协议和安理会第2231决议内容“相反，并表示根据该决议，所有国家都应能够与伊朗自由地贸易。

安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）最近在向联合国安理会提交的有关2231决议执行情况的第八次定期报告中说：“毫无意外的是伊朗核问题的全面联合行动计划是多边外交最重要的成就之一。”

他补充说：“该计划得到了联合国众会员国的支持，并且在第2231号决议（2015）中得到了认可。”

根据该协议，安全理事会于2015年7月20日通过了安全理事会的第2231号决议，由此推翻了此前针对伊朗的所有6项决议。

该决议责成联合国秘书长每六个月向安全理事会报告其最新执行情况。

联合国秘书长进一步指出，该协议是中国、法国、德国、俄罗斯、英国、美国、欧洲联盟和伊朗伊斯兰共和国进行外交努力的结果。这项协议是为了确保获得国际原子能机构认可的伊朗核计划的完全和平性质。

古特里希补充说：“全面行动计划”的关键部分是取消对伊朗核活动的制裁，并使其贸易和经济关系正常化。”

去年5月，美国总统特朗普单方面宣布退出伊核协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。