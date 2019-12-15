专访中国出版家潘耀明——中伊文化关系必须进一步扩大

伊朗国家通讯社（IRNA）：潘耀明在接受伊通社（IRNA）采访时指出，两国关系自丝绸之路以来，到现在历经百年历史，在当前背景下，随着合作领域的扩大，这些关系需要扩大。

中国香港作家协会执行董事称，加强两国关系的渠道之一是旧的丝绸之路或新的``一带一路''倡议，并说："丝绸之路提醒人们中伊历史文化的互动，那么``一带一路''倡议也应成为这些关系中的加强因素。"

他指出，从中国的角度来看，伊朗是一个历史悠久的美丽国家，与北京有着重要的关系。

他补充道："伊朗的文化、艺术丰富，吸引了大量的中国人的关注。"

中国作家协会的一位成员表示，希望加强作家协会和出版物协会之间的艺术和文化互动，以及它们之间的关系，并建议两国作家协会为这一关系做出准备。

他在演讲的另一部分，谈到了两国之间的经济能力和关系领域，并说："中伊两国在这一领域的关系具有应被激发的潜力。"

这位中国发行人说："伊朗有许多作品在中国发行，或多或少的中国人对伊朗很熟悉，但出版更多作品可以丰富双方的文化关系，为两国相互承认和认识提供条件。"

潘耀明说："香港和中国一样，有可能在许多方面加强与伊朗的联系，我们希望该地区与伊朗建立更广泛的文化和经济联系。"