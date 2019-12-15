伊朗外交部强调鲁哈尼访日是扩大伊日合作的“机遇”

伊朗国家通讯社（IRNA）：周六在大不里士举行的新闻发布会上，伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）强调了伊朗总统鲁哈尼访问日本的重要性。他表示："总统的这次访问符合这一战略要求，日本是亚洲重要的国家，我们与日本有很多合作。"

穆萨维说："日本是伊朗的友好国家，愿为维护该地区所有人民的利益表示友好。日本真诚地提出了减少该地区紧张局势的建议，并希望在总统之行中采取一些步骤和措施，期待总统此行有一个理想的结果。"

日本共同社最近报道，日本与伊朗就伊朗总统访日日程正在作最终磋商，预期访问12月19日开始。

一名不愿公开姓名的消息人士披露，依据安排，伊朗总统哈桑·鲁哈尼19日晚上抵达日本，12月20日会晤首相安倍晋三，12月21日结束访问。

安倍12月9日在记者会证实双方正磋商鲁哈尼访日，没有提及访问日期及更多细节。

如果成行，这将是2000年10月穆罕默德·哈塔米访日以后、伊朗总统19年来首次到访。

安倍今年6月访问伊朗，成为40年来访问伊朗的首位日本首相，但没有就缓和伊美紧张关系取得突破。

分管政治事务的伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希上周作为鲁哈尼特使访问日本，提议鲁哈尼尽快访日。

伊朗外交部发言人表示，"大不里士具有战略地位，可以作为与邻国关系的一个中心点。" 他指出，这些边境省份，特别是对阿塞拜疆人，采取了很多特殊的政策。扩大进出口是我们与邻国的主要计划之一，我们已与该地区相邻的各国采取了许多双边解决方案。