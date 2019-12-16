厦门大学副校长会见伊朗德黑兰大学副校长

伊朗国家通讯社（IRNA）：杨斌首先对客人的来访表示欢迎，并简要介绍了厦大的办学历史、发展现状、优势学科等情况。他表示，学校将继续大力支持孔子学院在伊朗的建设与发展，以孔子学院为桥梁纽带促进中伊两国以及“一带一路”沿线国家的文化互通互鉴，从而进一步加深对彼此国情、人文的了解，同时希望双方在师生交流、人员互访、学科建设等领域开展更多务实合作，落实推动合作试点项目，实现优势互补，促进共同发展与进步。

Mohammad Bagher Ghahramani对学校邀请其参加此次国际学术研讨会表示感谢，并指出，我校举办“一带一路”国家历史、文化与交流的学术会议为丝路国家的文明、文化交流提供良好的平台。他介绍了德黑兰大学的综合情况，认为双方在学科建设和学术研究上存在许多共同的优势领域和广阔的合作空间，希望进一步推进实质性合作，实现强强联手。

双方就经济、金融、土木工程、环境生态等学科开展联合研究、学术研讨、学生交流等方面的进一步合作达成了共识。

汉语国际推广南方基地/孔子学院办公室党总支书记范丽、国际合作与交流处副处长余宏波参加会见。

德黑兰大学是伊朗最古老、规模最大的大学，被誉为“伊朗大学之母”。该校建于1934年，设有自然科学、人文社会科学，工程、医学、制药、农业、法律、政治、经济、生命科学、资源环境、国际贸易和伊斯兰哲学法律等科系或学院。