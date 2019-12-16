伊朗萨迪基金会与北京外国语大学签署了合作协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：在会议开始时，北京外国语大学校长季金标博士在谈到伊朗与中国之间的历史背景和关系时说： “我们的大学是国际性的，基于中国政府的”一带一路“政策。也就是说，我们计划沿这条古老的道路教授语言，例如波斯语、土耳其语、印度语等。”

他说：“由于地理位置遥远，中国对伊朗的了解仍然不多，应该在这一方面做更多的努力。旅游业的发展应该行之有效，因为当中国游客前往伊朗旅行时，他们对伊朗的观念会发生变化。在前往伊朗之前，他们甚至可能没有想到伊朗是一个如此美丽的国家。”

在与萨迪基金会达成谅解备忘录的期望并明确合作类型时，他说：“基于此谅解备忘录，我们希望萨迪基金会接受我们的汉语教师加强他们的波斯语； 伊朗人将与国际关系大学中东分部合作半年或一年；伊朗教授将参加我们大学举行的会议。 另外，由于目前中国的大多数波斯资源都已从英语翻译成英语，因此我们希望将资源直接从波斯语翻译为中文，反之亦然。”

萨阿迪基金会主席戈拉姆·阿里·哈达德·阿德尔（Gholam Ali Haddad Adel）对中国来宾表示欢迎，他说：“伊朗和中国是两个历史悠久的古老文明，可以说是少数几个成为亚洲文明有力支柱的国家之一。 在过去的历史中，我们感到高兴的是，近年来，两国之间的双边关系发展良好，目前处于最佳状态。”

他说：“两个国家都存在一个共同的敌人（美国），美国每天都给他们带来新的敌对压力，这就是为什么我们要团结起来的原因，尽管这不是两国共同努力的唯一理由。”

谈到10个月前伊朗议会对中国的访问时，他说：“我们看到了两国关系的新开放和发展，在此期间，两国关系每天都发生了新的变化。中国代表已经来到伊朗；伊朗官员也到了中国，这充分表明了两国在更大程度的合作与互动中有着根深蒂固的意愿。”

他继续说：“以你负责管理的北京外国语大学为例，我认为在“一带一路“之后，您的职责和责任变得越来越重，您必须显得更有活力，当然您也变得更有活力。 您的大学还需要学习许多其他语言。 因为据我所知，这条道路设计是中国在其国际关系中的象征性地带，它指的是中国在世界上的全球存在，并且是许多事物的关键词。 该项目包括教学和学习多种语言，包括波斯语。