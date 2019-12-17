伊朗副外长称总统鲁哈尼周五前往日本国事访问

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格齐（Abbas Araghchi）昨日下午在德黑兰大学世界研究学院举行的伊朗-日本商业关系峰会上说：“鲁哈尼博士访日是对日本首相访问德黑兰的回应。”

他说：“伊朗和日本之间的互惠访问显示了两国关系的实力。”

阿拉格齐表示，“两国元首的访问是两国关系中的重大现实，体现了两国关系的实力。当伊朗反对美国的最大压力政策，并采取各种阴谋孤立伊朗时。 在两国关系建立90周年之际，伊朗和日本两国元首前往两国首都互相访问。 同时，伊朗议会议长访问了日本。”

日本驻德黑兰大使斋藤光子在会上说：“日本公司对伊朗的未来充满希望。 我们国家的企业与伊朗各方已经开展了服务于环境、医疗保健和防灾等领域的合作。”

最近有些报道称，一名不愿公开姓名的消息人士披露，依据安排，伊朗总统哈桑·鲁哈尼19日晚上抵达日本，12月20日会晤首相安倍晋三，12月21日结束访问。

安倍12月9日在记者会证实双方正磋商鲁哈尼访日，没有提及访问日期及更多细节。

这将是2000年10月穆罕默德·哈塔米访日以后、伊朗总统19年来首次到访。

日本与伊朗关系稳定。美国政府去年退出伊朗核问题全面协议并恢复制裁伊朗以前，日本是伊朗原油主要进口方。

日本所需原油主要依赖进口，因而中东原油航运安全对日方至关重要，安倍试图以外交方式帮助缓和这一地区紧张局势。另一方面，伊朗因美方制裁经济受损，正在寻找突破途径。

安倍今年6月访问伊朗，成为40年来访问伊朗的首位日本首相，但没有就缓和伊美紧张关系取得突破。

分管政治事务的伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希上周作为鲁哈尼特使访问日本，提议鲁哈尼尽快访日。