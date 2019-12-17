伊朗热烈欢迎中国游客在神秘波斯古国过春节

伊朗国家通讯社（IRNA）： 伊朗文化、旅游和手工业部长阿里·阿斯加尔·蒙桑（Ali Asghar Mounsan）最近前往中国访问了一些中国电视频道，邀请中国人在世界上最便宜的旅游目的地——伊朗度过新年假期。

自今年夏季以来，伊朗对中国实施了一项单方面的签证豁免政策。 据一些中国机构称，这一举动受到了中国游客的欢迎；现在，文化遗产部市场和旅游宣传总监穆罕默德伊卜拉欣拉力将（Mohammad Ibrahim Larijani）说：“宏伟的伊朗”活动将在中国春节之际在各省举行。“

他说：“为了在中国游客市场持续有效地发展，旅游业副部长正试图在今年11月4日至20日的中国农历新年期间，为中国游客举办“壮丽的伊朗”活动。

他就第二次在该国庆祝中国新年活动补充说：““在取消为中国公民签发的签证后，接待了很多有影响力的人和中国旅游积极分子，以及近期在该国发生的私人部门活动和B2B会议的约会之旅。在该国举行的为期17天的活动有望取得更大的成就，伊朗在世界最大旅游市场中的份额将增加。”

最近伊朗旅游部副部长瓦利·蒂莫里（Vali Teymuri）说，据每月的观察表明，正式取消签证后，中国人前往伊朗的旅行的数据经历了积极的变化。在九、十和十一月也就是取消签证以后，与去年同期，人口增加超过了13万。

他说：“从美国单边地退出伊核协议之后以及加上波斯湾紧张局势，前往伊朗的中国游客与欧洲类似呈降趋势。但现在情况发生了变化，中国游客人数上升了，与去年同期相比，今年7月，前往伊朗的中国游客与去年同期相比增加了约12％，而统计数字的下降趋势自年初以来就被抵消了。 中国大使还会见了文化遗产、旅游和手工业部长，并承认中国前往伊朗的旅行有所增加。”

伊朗旅游部副部长就抱怨对于中国市场缺乏宣传说：“实际上，签证取消后，我们无法采取任何行动，对于活跃的中国市场意义重大。” 但是，我们已采取措施，制作中文内容宣传并将其上传到商务部的旅游网站，并且还要求在中国游客旅行路线上的省份的旅行中心使用中文。”

最近伊斯法罕省文化遗产、手工艺品和旅游局局长也指出：“今年来访的外国游客人数相对增加，该省的历史文化景点对中国游客的吸引程度有所提高。”

法拉伊顿·安拉雅丽（Fereidun Alahyaari）接受伊通社（IRNA）采访并表示：“伊朗伊斯法罕市采取了新的手段和方法来吸引外国游客以扩大新的市场，比如中国市场。自今年年初以来，伊斯法罕省的中国游客同去年同期相比增长了五倍。”

有些专家说，根据数据分析伊斯法罕今年的游客人数将比去年有所增加，加上中国旅游签证被取消，这将对吸引游客和增加伊朗在该国旅游市场中的份额产生重大影响。

在春节假期之前采取这种策略可能会将许多中国游客吸引到伊斯法罕（半个世界），该省的官员指出，伊斯法罕已准备好迎接游客特别是对中国游客的特殊服务。

最近伊朗经济事务与财政部长法哈德·德贾普桑德（Farhad Dejapsand）在接受伊通社（IRNA）采访时说："中国每年有1亿游客，如果只有2％的游客前往伊朗。 他们将对伊朗的经济和社会活动中发挥重要作用。"

除此之外，最近中国媒体报道，自今年7月16日起，伊朗给予中国公民免签入境待遇，持中华人民共和国普通护照、中华人民共和国香港特别行政区或澳门特别行政区护照的人员，赴伊朗旅游观光和商务访问可免签入境，每次入境后可停留21天。

今年国庆黄金周是伊朗给予中国公民免签入境待遇以来的第一个国庆长假。“免签入境对来伊朗的中国游客数量增长的推动十分明显，中国游客数量比去年同期几乎翻倍。”来自北京并在伊朗拥有旅游公司的老费对记者说。