[快讯]伊朗最高国家安全委员会书记在德黑兰会见中国国家安全部部长

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗最高国家安全委员会书记办公厅报道，中国国家安全部长陈文清率高级代表团，前往德黑兰参加第二次区域安全峰会，今天下午（星期二）与伊朗最高国家安全委员会书记阿里·沙姆哈尼(Ali Shamkhani)举行会晤。

沙姆卡尼(Shamkhani)赞扬中华人民共和国在地区安全对话上所发挥的积极作用，他说：“我希望，在参加这次会议不同国家领导人的共同努力下，我们能够采取建设性步骤，加强该地区的稳定与安全。”

他强调了两国领导人促进德黑兰与北京之间战略伙伴关系和发展全面关系的意愿，并表示道：“伊朗和中国的安全机构在实现两国政治、经济和国防领域的协议方面可以发挥特殊作用。”

伊朗最高国家安全委员会书记在谈到在德黑兰举行的第二次区域安全对话会议时说：“恐怖主义的发展以及一些地区和跨地区国家对恐怖分子的支持是中东地区目前最重要的挑战，而且这些国家的破坏性的作用将为阿富汗的和平与稳定带来威胁。”

中国国家安全部长陈文清也表示很高兴访问伊朗，并参加了德黑兰第二次安全对话会议，称赞伊朗为建立和举办这次会议所采取的主动行动。

陈文清指出，中国与伊朗伊斯兰共和国的关系对中国高级官员来讲占有重要地位。

中国国家安全部长指出，中伊两国官员之间的持续合作与磋商，对迅速实现伊中两国领导人达成的协议具有决定性的作用。

第二次区域安全对话会议将于明天在德黑兰举行，来自伊朗、俄罗斯、中国、印度、阿富汗、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的国家安全顾问和高级安全官员将参与会谈。