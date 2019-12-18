意大利驻伊朗大使：西方对伊朗现实严重不了解

伊朗国家通讯社（IRNA）：朱塞佩·佩隆（Giuseppe Perone）会见了伊朗加兹温省的省长，他讲道：“西方媒体报道的伊朗和现实不一样，事实是伊朗人民非常热情好客。”

他认为需要修复和改变国家社会对伊朗的认知，并说：“通过伊朗和意大利之间的更多合作，可以创造出更待的空间来修正这些错误的认知。”

佩隆（Perone）指出了伊朗和意大利的旅游合作能力，并指出：“鉴于迄今为止两国之间现有的旅游能力被不幸地忽视了，可以进行适当的规划以加强这一合作能力。”

意大利驻伊朗大使就伊朗加兹温省在工业领域的潜力称，我们能把加兹温省算为一个优秀的工业区，该地区一直与欧洲国家在各个领域保持着经济关系。他表示：“该省与意大利关系从古至今，我们今后也一定会看到他们之间的发展和联系。”

佩隆（Perone）指出：“在参观和访问德黑兰的一个展览会时，我们看到了该省生产的产品，这促使我们仔细研究了该地区工业和旅游业的能力，以致我们今天亲临这里。”

意大利大使对加兹温的访问包括对历史遗址和工业区的访问，以及与该省旅游官员的会面。

加兹温（Ghazvin）是伊朗加兹温省首府,地处厄尔布尔士山南麓,海拔1,270米,2011年人口规模达到381,598。加兹温是从德黑兰通往伊朗西北部、黑海和伊拉克的重要节点城市。