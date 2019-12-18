中媒：日本和伊朗20日举行首脑会谈 中东局势为会谈焦点

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国新闻网报道，菅义伟表示，日本为缓和中东局势，正在与包括美国和伊朗等各方进行沟通，“鲁哈尼总统访日的时候，也会作为外交努力的一部分与(鲁哈尼)广泛地交换意见”。

此外，此次会谈，安倍将就日本拟派自卫队赴中东一事对鲁哈尼进行详细的说明，并寻求伊朗方面的理解。

日本政府消息人士13日说，政府最快2020年1月下半月向中东海域派遣海上自卫队，执行情报搜集和海域安全保障任务。

此前日本共同社曾报道，日本政府预计会在23日的内阁会议上批准这一派遣草案。

海上自卫队任务期限一年，海域限定在阿曼湾、阿拉伯海北部和曼德海峡东侧的公海。

大约250名海上自卫队队员将在为期1个月左右的训练后前往中东，一艘可搭载直升机的护卫舰和一架反潜巡逻机将投入部署。

同时国际在线报道，12月17日，伊朗总统鲁哈尼抵达德黑兰机场，准备前往马来西亚进行访问，并将在随后访问日本。

当天出发前，鲁哈尼表示，伊朗目前与部分国家的关系有所降低，是由美国对伊朗实施的“残暴的压力和非法的制裁”导致的。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社援引伊朗副外长阿拉格希的话报道，鲁哈尼将在20日抵达日本，并与日本首相安倍晋三举行会谈。

伊朗政府发言人阿里拉比埃表示，鲁哈尼与安倍将重点讨论“扩展两国间的经贸关系”，鲁哈尼对日本的访问与“伊朗是否将与美国展开对话”无关。据日本媒体报道，阿拉格希在16日接受采访时表示，伊朗希望重启因美国制裁而暂停的伊日原油贸易。