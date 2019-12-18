伊朗总统：尽管受到美国的制裁，我们仍然幸存下来并且繁荣昌盛

伊朗国家通讯社（IRNA）： 前往马来西亚参加吉隆坡峰会的伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani），周三与居住在该国伊朗公民的会议上说："尽管受到制裁和经济压力，伊朗在核问题研究上仍取得了长足进步，今天 我们的新IR6离心机正在运行，并且IR9离心机处于测试阶段。"

他说："美国和犹太复国主义者对伊朗施加最大制裁和压力的目的是使我们被孤立，但由于伊朗伟大人民对最大制裁和经济压力的抵制和抵抗，我们国家所有领域的状况都比去年好了很多。"

伊朗总统补充说："今天，我们在经济、政治、社会、文化和国防领域对外部压力的抵抗力加大了。"

鲁哈尼在谈到改善伊朗经济状况而其政府做出的努力时说："最近一些曾经从国外进口的国产汽车零件是由国内制造商制造的。"

伊朗总统补充说："原来我们曾经在石油和天然气安装以及涡轮机和压缩机的建造方面面临许多问题，但今天在伊朗年轻人的努力之下我们正在自己制造，敌人的制裁和压力使我们在某些领域朝着自给自足的方向迈进。"

他强调："某些国家认为我们在面对海上军事压力时无法做出回应，但是我们处理了他们在波斯湾的船只遭到侵犯的情况，当先进的无人机入侵伊朗时，我们使用了自己制造的防空导弹系统以及无人机防御系统击落了敌方的无人机，深度为55000英尺。"

鲁哈尼说："抵制会产生问题，但如果我们能够抵抗，这些问题就会变成机遇，当今，每个人都知道，美国退出核协议并不符合任何人的利益，甚至美国自己及其朋友； 美国人将不得不回到过去的框架，我们将坚持我们的抵抗和毅力走向而且毫无疑问的是我们最后会得到胜利。"