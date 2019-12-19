鲁哈尼会见马来西亚总理马哈蒂尔 两国元首同意深化战略合作关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：据马来西亚媒体报道，马来西亚总理马哈蒂尔·穆罕默德与鲁哈尼昨日进行约45分钟会谈，而在场者包括马来西亚国防部长莫哈末沙布和该国外交部长拿督赛夫丁阿都拉。

伊朗伊斯兰共和国总统鲁哈尼是17日晚抵达吉隆坡，他昨晚出席吉隆坡峰会晚宴，以及一连3天的峰会。

穆斯林国家代表将聚集在吉隆坡出席这项重要峰会，以商讨和探讨解决穆斯林世界问题的解决方案。

这项峰会将穆斯林领袖、知识分子、学者和思想家召集在一起，除了寻求复兴伊斯兰文明之外，也旨在为改善穆斯林和穆斯林国家之间的事务做出贡献。

马哈蒂尔·穆罕默德最近表示，马来西亚不支持美国在卡塔尔多哈举行的2019国际论坛上对伊朗实施单方面制裁。

马来西亚总理对媒体说："由于对伊朗的制裁，马来西亚和其他国家失去了一个大市场。"

他说，制裁显然违反了《联合国宪章》和国际法律法规。

马哈蒂尔·穆罕默德强调："根据《联合国宪章》，对一个国家的制裁应仅由联合国实施，而且美国对伊朗的制裁完全不属于合法性的制裁。"

最近联合国秘书长称美国的单边制裁与“伊核协议和安理会第2231决议内容“相反，并表示根据该决议，所有国家都应能够与伊朗自由地贸易。

安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）最近在向联合国安理会提交的有关2231决议执行情况的第八次定期报告中说：“毫无意外的是伊朗核问题的全面联合行动计划是多边外交最重要的成就之一。”