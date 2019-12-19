鲁哈尼出席吉隆坡伊斯兰峰会——伊朗总统呼吁伊斯兰世界共同抗议美国的“经济恐怖主义”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani），19日在吉隆坡出席世界伊斯兰教国家首脑峰会并发表重要讲话。

伊朗总统说：今天美方对其他国家实施无理制裁，是对国际关系准则的公然践踏，是霸权主义的充分体现；毫无疑问的是我们在当今世界应该统一找到避开美国单边制裁的一些办法。

鲁哈尼表示，当今世界的经济结构和金融体系因为与美国经济体系的交织，是美国毫无根据的向其他国家施压的原因；就因为这个原因美方能够以“制裁威胁”和“经济恐怖主义”来破坏国际社会的秩序并威胁其他国家人民的日常生活。

伊朗总统强调，今天伊斯兰世界必须为上述的问题采取一些措施并通过摆脱美元和对世界金融体系进行改革反对美国的经济恐怖主义。毫无疑问的是，伊斯兰国家可以通过在经济领域的互补性，共建银行和进行一些独力的金融合作，去避开美国对全世界的经济压力。

鲁哈尼表示，作为实现上述目标的起点，我想提出以下的三个建议：1.为了实现伊斯兰国家之间的技术合作并为该目标提供资金，建立“吉隆坡合资基金”；2.建立伊斯兰国际之间的人工智能技术和网络安全联合研究中心；3.作为数字经济领域的一种务实的工作建立伊斯兰国家之间的共同市场。

他强调，我们认为伊斯兰国家之间的合作是一个必不可少的原则；伊斯兰世界的政治和经济领域的潜力使穆斯林世界成为国际社会上的主要权力集团。我们都应该为实现这些计划共同努力奋斗。

当地时间19日早晨，马来西亚首都吉隆坡召开伊斯兰峰会，此次峰会应马来西亚总理马哈蒂尔的呼吁而召开，旨在为应对伊斯兰世界所面临的问题而寻求新的战略。

马哈蒂尔在峰会开幕式上表示，他并不想谈论宗教，而是想谈谈伊斯兰世界内的穆斯林事务，这是因为穆斯林所经历的一系列悲剧与危机，他提到了难民危机、内战危机、政府失治、领土被占，以及席卷全球的伊斯兰恐惧症等现象。

马哈蒂尔补充道，本次峰会将重点探索伊斯兰世界遭遇这些问题的幕后原因，并为克服这些问题而寻求解决方法。

伊朗总统鲁哈尼、卡塔尔埃米尔塔米姆、土耳其总统埃尔多安等伊斯兰国家的领导人出席了这场峰会。

共有来自近52个国家的近450名学者、知识分子及官方代表出席本届峰会，其中，将召开多场会议，主题涉及发展与国家主权之间的关系、善政、安全、贸易、投资和技术等多个方面。