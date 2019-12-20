权威专访 |伊朗驻日本大使称德黑兰期望日本恢复进口石油

伊朗国家通讯社（IRNA）：穆特扎·拉赫马尼·幕藩德（Morteza Rahmani Movahed）在伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）出访日本前期，接受伊通社（IRNA）采访补充道：“伊朗作为拥有丰富自然资源的西亚国家，与东亚的工业化国家日本可以相互协助增强合作。”

他说，他希望日本作为一个与伊朗并肩作战的友邦国，在崎岖的道路上前行的同时尽最大可能吸取更多的利益，在良好的政治关系支持下不断扩大双边的经贸关系使两国都能够受益。

伊朗驻日本大使表示，伊朗总统鲁哈尼计划对日本的访问，是对三月份日本首相安倍晋三访问德黑兰后的回复。

他表示，伊朗与日本的双边关系是基于相互信任的基础之上。”

最近伊朗副外长对记者表示，伊朗总统鲁哈尼将于20日访问日本，届时将与日本首相安倍晋三进行会谈，双方将就日本拟派自卫队赴中东以及缓和地区局势等问题交换意见。

此次系伊朗国家元首近20年来首次访问日本。

同时，日本官房长官菅义伟表示，日本为缓和中东局势，正在与包括美国和伊朗等各方进行沟通，“鲁哈尼总统访日的时候，也会作为外交努力的一部分与(鲁哈尼)广泛地交换意见”。

此外，此次会谈，安倍将就日本拟派自卫队赴中东一事对鲁哈尼进行详细的说明，并寻求伊朗方面的理解。

前往东亚出发前，伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗目前与部分国家的关系有所降低，是由美国对伊朗实施的“残暴的压力和非法的制裁”导致的。

伊朗政府发言人阿里拉比埃也表示过，鲁哈尼与安倍将重点讨论“扩展两国间的经贸关系”，鲁哈尼对日本的访问与“伊朗是否将与美国展开对话”无关。据日本媒体报道，阿拉格希在16日接受采访时表示，伊朗希望重启因美国制裁而暂停的伊日原油贸易。