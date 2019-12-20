伊朗称剔除石油上半年经济正增长

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗央行行长赫玛提（Hemmati）宣布，伊朗今年上半年(2019年3月21日至9月22日)经济增长率有望达到0.5%。

伊朗央行行长在社交媒体上写道:“今年前6个月，不含石油的伊朗GDP为正数”。

据报道，上半年，农业增长9.5%，工业增长0.4%，矿业增长-1.4%。同时，他对央行上半年为恢复外汇市场稳定采取的措施表示满意。

伊官方称，伊历前3个月，不考虑石油销售，伊经济增长了0.4%。这是经历数季负增长后实现正增长，该转变显示了伊经济是“有希望的”。

最近伊朗财经部长德吉帕萨德表示，伊朗的经济指标显示，在美国重新实施单边制裁一年后，伊朗经济形势已经摆脱了去年的动荡，现在正走向稳定。

伊朗伊斯兰共和国财经部长法哈德·德吉帕萨德（Farhad Dejpasand）表示，这个夏天，伊朗创造了多达84万个就业机会，在一些省份，如呼罗珊省，失业率下降到3.6%，这表明经济形势较去年有所改善。伊历前七个月，出口额为244亿美元,去年同期为275亿美元,下降是由于石油出口减少。

据媒体报道，他补充说，货量上，则增长了17.7%。出口货值下降是由于修改了基本出口价格，否则这一时期的出口数据比去年同期至少高出20%。同时，前7个月进口的基本生活必需品的价值和重量分别同比增加了约22%和19%。进口总额为252亿美元，与去年同期的256亿美元相比仅略下降。

伊朗财经部长说，尽管伊朗面临种种压力，但数据显示，经济活动有所增加，这表明一种可能的趋势已经开始。

彭博社称国际货币基金组织(IMF)预测，尽管受制裁，伊朗经济将出现反弹。这说明，美国对伊朗施加最大压力的行动失败了。

最近伊朗经济和财政部长也宣布，“前18月伊朗非石油产品出口总额达到610亿美元，其中约270亿美元（占45％）返还到该国。 ”

与此同时，伊朗霍拉桑（Khorasan）铁路总经理表示，从萨拉赫斯（Sarakhs）边境铁路（位于霍拉桑北部的拉扎维）到土库曼斯坦以及其他中亚国家的出口率增长了90％。

除此之外伊朗央行也最近发布的报告也表明，伊朗经济重新回到稳定状态。