伊朗代表在联合国安理会阐述德黑兰对伊核协议立场——伊朗耐心是有限的

伊朗国家通讯社（IRNA）： 马吉德·塔赫特·拉万奇（Majid Takht Ravanchi）周四下午在安理会会议上审查了联合国秘书长关于第2231号决议最新执行情况的报告，并补充说：“单方面执行核协议是不可持续的，全面执行此协议需要协议内的所有国家都履行其义务。”

他继续说：“伊朗已按协议的第26和第36条款暂停履行其某些义务；我们同时为了为给外交动作创造空间，设计了一个间隔为两个月的逐步执行的方法。”

伊朗常驻联合国代表在联合国安理会会议上补充说：“伊朗在联合国条约框架的每一步都是可逆转的，但是应该注意到的是制裁对伊朗和伊朗人民造成的损害是不可逆转的。 你们说我们如何能挽回这段时间失去的机会和对我们国家经济的破坏？最重要的是，伊朗人民，特别是儿童、老人和病人所忍受的痛苦以及所丢失的生命能得到挽回吗？”

塔克·拉万奇（Tak Ravanchi）表示，伊朗一直遵守其义务，并以逻辑对逻辑、尊重对尊重的态度作出回应，但我们不能接受任何国家的欺凌行为； 面对威胁和恐吓的态度我们将作出相应的回复。

安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）最近在向联合国安理会提交的有关2231决议执行情况的第八次定期报告中说：“毫无意外的是伊朗核问题的全面联合行动计划是多边外交最重要的成就之一。”

他补充说：“该计划得到了联合国众会员国的支持，并且在第2231号决议（2015）中得到了认可。”

根据该协议，安全理事会于2015年7月20日通过了安全理事会的第2231号决议，由此推翻了此前针对伊朗的所有6项决议。

该决议责成联合国秘书长每六个月向安全理事会报告其最新执行情况。

联合国秘书长进一步指出，该协议是中国、法国、德国、俄罗斯、英国、美国、欧洲联盟和伊朗伊斯兰共和国进行外交努力的结果。这项协议是为了确保获得国际原子能机构认可的伊朗核计划的完全和平性质。

古特里希补充说：“全面行动计划”的关键部分是取消对伊朗核活动的制裁，并使其贸易和经济关系正常化。”

去年5月，美国总统特朗普单方面宣布退出伊核协议，随后美国政府陆续重启并新增一系列对伊严厉制裁措施。