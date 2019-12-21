详讯：伊朗总统与安倍会谈 ——就扩大多领域交流达成一致

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗总统办公厅报道，伊朗伊斯兰总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）应日本首相的正式邀请于周五访问日本，他在与安倍晋三（Abe Shinzo）的联合会谈中就日本对《霍尔木兹和平协议》的支持表示道：“伊朗始终坚持维护该地区安全，我们认为波斯湾的安全一直以来受到了外国实力的干扰，所以该区域的国家应该为这个问题采取措施。”

鲁哈尼表示我们必须发展和深化伊日两国在各个领域的友好关系，并补充说：“两国可以在能源、科学技术、医药、旅游、体育、海关和劳资关系等不同领域开展广泛的合作，以及联合发展他们的经济、工业和商业伙伴关系。”

他说：“伊朗将会尽其最大努力在自己的利益范围内保护伊核协议，另一方面，我们也敦促其他各方履行其在核协议上的义务。”

鲁哈尼还表示希望包括日本在内的所有国家都将竭尽全力保护和协议。

伊朗总统在谈到伊朗与其他国家之间的合作领域时说：“我们欢迎任何可以促进经济交流的计划和协议，特别是在能源领域以及增加石油进出口方面的合作计划。”

在会谈中，日本首相强调了日本在各领域扩大与伊朗关系的兴趣，并表示道：“我们决心扩大与伊朗的合作，特别是在领事、技术和医疗管理、危机管理和地震应对领域方面的合作。”

他还说：“日本也有兴趣迅速签署两国在旅游方面的协议，以进一步深化两国关系。”

安倍晋三就两国私营部门的发展与合作表示道：“我们非常希望两国可以在私营企业方面，为深化双方的经济关系开展更多的合作。”